秀智朴寶劍《夢境》痛苦虐戀！湯唯跨過神秘結界

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（11）日曝光科幻奇幻電影《夢境 Wonderland》預告及海報，並正式宣布電影上線日期。該片由導演金泰勇執導，並集合他的太太湯唯，以及秀智、朴寶劍、鄭裕美和崔宇植等一線韓星一同演出，5位主演將帶領全球觀眾進入夢想與現實交織的模擬世界。

秀智（右）和朴寶劍在電影《夢境 Wonderland》上演虐戀。（Netflix提供）

電影描述在這個世界裡，所有人可以透過「Wonderland」的視訊通話服務，與已故的親人重聚，最大概念就是在探討運用人工智慧重現已故的人，使人能再次與所愛之人溝通。正式預告也對5位主演的故事線描述也更加明確，包括渴望與所愛之人重聚、面對現實所帶來的悲傷與痛苦，以及保護家人的迫切心情。

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湯唯在電影《夢境 Wonderland》利用「Wonderland」隱瞞自己死亡。（Netflix提供）

「我們所珍視的人，會一直在我們身邊嗎？」「在遠方的你會回來嗎？」電影由一位母親向女兒隱瞞自己的死亡、一位女子不停聯繫在太空中的男友的兩條平行的故事線互相交織而成。不過，一切將發生變化，由崔宇植飾演的金賢秀突然說到，其他模擬情境也彼此牽連在一起，而湯唯飾演的母親白李似乎即將跨過Wonderland的結界。

鄭裕美（左）和崔宇植在電影《夢境 Wonderland》飾演設計人工智慧功能的專員。（Netflix提供）

《夢境 Wonderland》正式海報。（Netflix提供）

在預告最後，當白李駕駛汽車衝進沙塵暴當中，破碎的訊號聲傳來：「聽得見我的聲音嗎？」所有的一切都將成為未知數。《夢境 Wonderland》將於7月26日於Netflix獨家播出。

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