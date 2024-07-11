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娛樂 電視

江坤俊聲明爆漏洞？ 律師怒轟「把性平會調查結果攤開」

江坤俊醫師（左）、知名女律師李怡貞（右）。（翻攝自江坤俊醫師臉書、女人大律師李怡貞臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名醫江坤俊近日被爆婚內出軌護理師，沉默許久後才請辭節目，人設大翻車。並發出聲明，沒想到聲明中的漏洞讓律師李怡貞不忍發聲了。

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江坤俊聲明：「我的沉默好像助長了很多不實的指控，我不想回覆是不想引起筆戰，我會先暫停演藝圈的工作，醫院的事情會先只留臨床工作，不會影響病人的權益，所有不實的指控，我會保留法律追訴權」。

李怡貞律師（圖）點出江坤俊醫師的聲明中有漏洞。（翻攝自YouTube頻道｜高點電視）

而李怡貞上節目《震震有詞》表示：「他的聲明有一句話，我自己定義可能沒有找律師，我要提醒法律上沒有追訴權這3個字，你去翻遍法典、教科書，什麼都沒有，而且也沒有在給你保留的。」李怡貞表示，法律上只有告訴、自訴、告發：「難不成你要把追訴權交給律師保管嗎？」

李怡貞律師（圖）認為，如果江坤俊醫師想要證明自己清白，應該直接攤開性評會調查結果。（翻攝自YouTube頻道｜高點電視）

而針對江坤俊提到「我絕無性騷一事！性平委員會有接受陳情調查」，李怡貞也質疑為何不把T台性平會的調查結果公開：「其實你就是把性平會的結果，攤出來給大家看，就不成立啊！」

Ｔ台性平會曾表明為何不公開江坤俊醫師（圖）的調查案件結果。（翻攝自江坤俊醫師臉書）

至於為何不公開T台性平調查結果呢？事實上，T台曾表示：「本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒。」

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