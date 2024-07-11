林靖恩「偷外送」坐路邊狂嗑 畫面流出全網傻眼

林靖恩遭控拿走他人外送卻毫無悔意。（翻攝自Threads）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深音樂人李坤城2023年4月病逝，而生前小40歲爺孫戀妻子林靖恩，獨自在台中生活，經濟狀況不佳，曾被拍到跟人要錢。不過近日，她疑似連想溫飽都有問題，10日深夜被發現偷拿他人訂購的外送食物被逮，警方也證實此消息。

網友透露自己的外送被林靖恩直接偷走，林靖恩更直接坐在街頭開吃。（翻攝自Threads）

警方在10日深夜23時接獲報案，表示在台中市公園路附近有洪姓民眾訂購外送餐點，東西擺放在社區一樓，但因社區大門並未上鎖，該餐點直接被偷走，警方進一步追查發現，偷走餐點的竟然就是林靖恩，而該民眾也於Threads上表示林靖恩毫無悔意：「等待報警的期間一直瞪我，態度囂張。」

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員警到場後，林靖恩表示會支付該餐點之金額，來補償洪男損失，並現場交付新臺幣237元，事後洪男透露不予追究不願提告，但林靖恩的行為涉及刑法竊盜罪，警方也將她帶回所內偵辦。

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