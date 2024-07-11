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娛樂 最新消息

張君雅小妹妹26歲了！變身氣質護理師「絕美近照曝光」

簡嘉芸2006年拍攝「張君雅小妹妹」廣告爆紅，她長大後曾曬出比基尼火辣照，展露十足女人味。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕簡嘉芸因在2006年拍攝「張君雅小妹妹」泡麵廣告走紅，一張嬰兒肥的可愛小臉與爆炸頭讓不少觀眾印象深刻，如今已26歲的她女大十八變，成為一位擁有火辣身材的護理師。簡嘉芸近日赴小琉球旅遊，一張在夕陽下展露一頭長髮的側臉照，讓網友們紛紛驚呼：「絕美女神！」

簡嘉芸近日赴小琉球旅遊，站在夕陽下以側臉入境，一頭飄逸長髮被網友形容是「絕美女神」。（翻攝自IG）

簡嘉芸近日在IG曬出赴小琉球旅遊的照片，可見她出了體驗潛水之外，傍晚之際佇立於海邊看夕陽，展露一頭飄逸長髮，以側臉入鏡拍下美照，令人難以想像她就是當年的「張君雅小妹妹」，更吸引許多網友驚訝表示：「好美喔！」、「絕美女神！」

簡嘉芸目前已是名專業的護理師。（翻攝自IG）

事實上，簡嘉芸過去曾透露，自己向心儀的男性告白卻慘被拒絕，因此瘋狂鏟肉18公斤，成功瘦身的她也散發十足女人味，吸引不少粉絲追隨。簡嘉芸2020年順利從長庚科技大學護理系畢業，目前成為專業護理師，先前也曾曬出穿著制服的工作照，以及火辣比基尼照，大方與外界分享近況。

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