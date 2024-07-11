傅娟飛泰應援愛女「做1舉動」 歐陽娣娣無情虧：好假喔

傅娟（左）近日赴泰國為小女兒歐陽娣娣應援。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕傅娟與歐陽龍一家近日頻傳喜訊，大女兒歐陽妮妮剛被求婚，次女歐陽娜娜仍靠攏中國市場讓小粉紅相當滿意，小女兒歐陽娣娣今年則是參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，以限定女團Gen1es第8位成員身分出道。傅娟近日曬出影片分享為了小女兒飛到泰國曼谷參加粉絲見面會，沒想到卻引來歐陽娣娣狠虧：「好假喔！」

61歲傅娟近期在中國社群平台小紅書發文，寫下：「人生第一次粉絲見面會，Gen1es第一次曼谷粉絲見面會，我是娣娣的粉絲小太陽。」傅娟笑稱第一次追星經驗就獻給小女兒，還特別帶了二女兒娜娜手工做的應援扇子、髮箍，她表示盡力了並期待下次會更好。

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影片中，傅娟一臉害羞表示組了應援團來給歐陽娣娣打氣，有從台北、北京、杭州來的親友，大家都表示一定要來看娣娣的演出。傅娟假裝剛與歐陽娣娣剛見面並突襲說：「可以接受採訪嗎？」讓歐陽娣娣狠虧：「好假喔！」一邊的親友也笑說其實他們已經見面5分鐘了，想起沒有記錄才假裝是第一次見面。

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