晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

傅娟飛泰應援愛女「做1舉動」 歐陽娣娣無情虧：好假喔

傅娟（左）近日赴泰國為小女兒歐陽娣娣應援。（組合照，翻攝自小紅書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕傅娟與歐陽龍一家近日頻傳喜訊，大女兒歐陽妮妮剛被求婚，次女歐陽娜娜仍靠攏中國市場讓小粉紅相當滿意，小女兒歐陽娣娣今年則是參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，以限定女團Gen1es第8位成員身分出道。傅娟近日曬出影片分享為了小女兒飛到泰國曼谷參加粉絲見面會，沒想到卻引來歐陽娣娣狠虧：「好假喔！」

61歲傅娟近期在中國社群平台小紅書發文，寫下：「人生第一次粉絲見面會，Gen1es第一次曼谷粉絲見面會，我是娣娣的粉絲小太陽。」傅娟笑稱第一次追星經驗就獻給小女兒，還特別帶了二女兒娜娜手工做的應援扇子、髮箍，她表示盡力了並期待下次會更好。

影片中，傅娟一臉害羞表示組了應援團來給歐陽娣娣打氣，有從台北、北京、杭州來的親友，大家都表示一定要來看娣娣的演出。傅娟假裝剛與歐陽娣娣剛見面並突襲說：「可以接受採訪嗎？」讓歐陽娣娣狠虧：「好假喔！」一邊的親友也笑說其實他們已經見面5分鐘了，想起沒有記錄才假裝是第一次見面。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中