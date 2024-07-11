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為歐陽妮妮斷了18年菸癮！張書豪曝光2個月戒菸心路歷程

張書豪6月跟歐陽妮妮求婚成功。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪和歐陽妮妮拍台劇《腦波小姐》假戲真愛，交往近6年，上月求婚成功，張書豪在求婚誓詞裡答應歐陽妮妮自己會戒掉18年菸癮，婚都還沒結，他已透露成功戒菸2個月，原因是「為了能陪自己所愛的人久一點」。

張書豪提到戒菸心路歷程，坦言以前另一半或朋友都希望他戒菸，但連他父母都勸不了，頂多在抽菸時離他們遠一點，中間當然也有想戒菸的時刻，他說：「內心也總是心不甘情不願，拍戲空檔、飽餐一頓後，或心情不佳時，就會想要來一根，導致戒菸失敗。」

張書豪戒菸成功後希望多追幾場rosé的演唱會。（翻攝自IG）

後來他轉想，如果戒菸其實不是為了自己，而是為了愛的人，他認為：「如果繼續抽，能陪伴老伴、下一代的時間變少了 ，你也ok嗎？」於是在沒有去戒菸門診也沒有吃或貼任何輔助產品的情況下，「只需要自己真心想戒」，讓他成功戒掉18年菸癮。

如今張書豪戒菸即將滿兩個月，他透露身體並無任何不適也沒有難忍，也歷經拍戲空檔仍有無數次在一群人吞雲吐霧時，一起聊天的情況，心情低落時，也從未有過「來一根」的想法，他分享道：「雖然我可以少愛自己一點，但我想陪愛的人久一點。」更開玩笑稱：「當然也可以有健康的身體，多追幾場rosé的演唱會」。

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