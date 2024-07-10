晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北市幼兒園爆「狼師性侵女童」！ 大牙痛心：盼司法嚴懲惡人

「大牙」周宜霈（圖）去年挺身為自己發聲，指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至在幼兒園偷拍20多名女童性器官，檢察官日前執行搜索，在加害者的電腦中查扣600多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪持續偵辦中。對此，去年公開指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂的「大牙」周宜霈，聞訊後痛心表示，「希望司法能嚴懲惡人，也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」

相關新聞：台北幼兒園長之子性侵案擴大 還涉嫌偷拍20女童百片性影像

加害者為幼兒園園長之子年近30歲，幼教相關科系畢業，2021年開始到母親經營的幼兒園工作，之後便爆出有女童在睡前被拉開褲子撫摸下體，甚至把手伸進褲子裡指侵等惡劣行徑。警檢追查發現，加害者涉嫌對6名女童下手，甚至涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，日前發動搜索查扣電腦、硬碟中更有多達600多部性影像，被害女童超過20名。

對此，「大牙」周宜霈今（10日）表示，每次看到這種新聞心裡都會揪一下，痛心說：「性侵性騷與我們的距離，就像公車上站在你旁邊的那個陌生人，稍微不注意就會被碰到的那麼近，希望司法能嚴懲這些惡人，也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」最後她也強調：「沒有人準備好成為受害者」、「求救不丟臉」並標註「現代婦女基金會」、「最溫暖的雙手」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中