北市幼兒園爆「狼師性侵女童」！ 大牙痛心：盼司法嚴懲惡人

「大牙」周宜霈（圖）去年挺身為自己發聲，指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子涉嫌猥褻、指侵6名女童，甚至在幼兒園偷拍20多名女童性器官，檢察官日前執行搜索，在加害者的電腦中查扣600多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪持續偵辦中。對此，去年公開指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂的「大牙」周宜霈，聞訊後痛心表示，「希望司法能嚴懲惡人，也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」

相關新聞：台北幼兒園長之子性侵案擴大 還涉嫌偷拍20女童百片性影像

請繼續往下閱讀...

加害者為幼兒園園長之子年近30歲，幼教相關科系畢業，2021年開始到母親經營的幼兒園工作，之後便爆出有女童在睡前被拉開褲子撫摸下體，甚至把手伸進褲子裡指侵等惡劣行徑。警檢追查發現，加害者涉嫌對6名女童下手，甚至涉嫌多次在幼兒園偷拍女童私密處，日前發動搜索查扣電腦、硬碟中更有多達600多部性影像，被害女童超過20名。

對此，「大牙」周宜霈今（10日）表示，每次看到這種新聞心裡都會揪一下，痛心說：「性侵性騷與我們的距離，就像公車上站在你旁邊的那個陌生人，稍微不注意就會被碰到的那麼近，希望司法能嚴懲這些惡人，也希望所有受傷的靈魂能好好被接住。」最後她也強調：「沒有人準備好成為受害者」、「求救不丟臉」並標註「現代婦女基金會」、「最溫暖的雙手」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法