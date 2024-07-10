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娛樂 最新消息

日本宅男女神「嘴唇腫5倍成鑫鑫腸」 全網嚇爛幫找原因

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本知名「宅界女神」中川翔子才華洋溢，不僅為多部人氣動漫演唱過主題曲，還身兼聲優、歌手、主持人、漫畫家、演員等。怎料，昨（9）日她在社群上PO出多張照片，疑似過敏導致嘴唇腫了5倍，讓她直呼：「太恐怖了吧！」

中川翔子。（翻攝自X）

中川翔子昨（9）日在X（原推特）上發文，「這也太恐怖了吧？我嘴唇突然腫了5倍！好像突然變成過敏體質，出現了之前沒發生過的反應，突然腫了起來，如果有時間我會去檢查一下原因。」而從3張照片中可以看到，她的嘴唇紅腫得像鑫鑫腸一樣，相當嚇人。

中川翔子突發文，表示自己嘴唇因過敏發腫。（翻攝自X）

網友看到後紛紛嚇爛，並積極幫她思考原因。有人認為可能生活太勞累，也有醫生建議快就診治療。還有其他網友指出，口紅含有蓖麻子油、蜂蠟或使用的色素含有焦油色素，也可能會突然引發腫脹。

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