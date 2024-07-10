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娛樂 日韓

《孤獨的美食家》劇場版明年上映 網驚︰五郎被「飢餓炸彈」轟炸？

今（10）日下午，《孤獨的美食家》宣布將在明年1月上映劇場版。（圖擷取自@tx_kodokugurume 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本男星松重豐主演的經典日劇《孤獨的美食家》（孤独のグルメ），迄今已開拍了12年，松重豐在劇中飾演該作靈魂人物「井之頭五郎」，一邊大啖各種美食，一邊在內心喃喃自語的場景，深獲無數觀眾喜愛。今（10）日下午，《孤獨的美食家》宣布將在明年1月上映劇場版，消息一出，立即成為網上熱門話題。

《孤獨的美食家》10日下午，在社群平台「X」（原推特）官方帳號最新消息，表示將在明年1月10日上映《劇場版︰孤獨的美食家》（劇映画 孤独のグルメ），並透露長年擔任該作主角「井之頭五郎」的男星松重豐，將會同時擔任導演、編劇和主演的工作。不僅如此，官方還分享2張顏色不同、同為劇場版的主視覺宣傳海報。

消息一出，立即引發網友熱烈討論，更紛紛研究起似乎暗藏玄機的主視覺海報，「哈拉嘿搭」、「90分鐘的吃播」、「藍色看起來好像 SOS」、「吃個飯怎麼會吃成這樣」、「電影院應該配合賣套餐才對」、「他是被飢餓炸彈狂轟猛炸嗎W」、「世界末日了，但還是要吃美食（X」、「不是說不想拍了？結果居然還拍到變導演XD」。

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