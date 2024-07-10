又偷臭蘿拉！蔡阿嘎更換YouTube封面 被抓包多「1細節 」

蔡阿嘎日前指控前員工蘿拉利用A、B合約不法詐財達千萬。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber蔡阿嘎日前宣布開除資深員工蘿拉，指控對方利用A、B合約不法詐財達千萬。在事情爆出後蔡阿嘎多次偷臭蘿拉，繼9日翻唱動力火車的歌曲〈我很好騙〉，在MV中刻意手提精品包的紙袋後，今（10）日更將原本有蘿拉的YT頻道封面增添1細節，引發關注。



相關新聞 蔡阿嘎4天前就秀「AB合約」偷臭蘿拉 網回頭看秒懂

請繼續往下閱讀...

蔡阿嘎更換YouTube封面，在蘿拉原本站的位置P上一瓶「AB優酪乳」。（翻攝自YouTube）

蔡阿嘎在Threads上發出更換封面後的YouTube頻道截圖。（翻攝自YouTube）

蔡阿嘎在Threads上發出更換封面後的YT頻道截圖，配文寫下，「感謝網友提醒！原本的YouTube主頻道封面內有非本工作室人士，現今已經緊急P圖更換了！再次感謝」，仔細看可見封面照是全工作室成員的背影照，他在蘿拉原本站的位置P上一瓶「AB優酪乳」，此自嘲行徑逗笑不少網友。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法