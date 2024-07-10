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娛樂 電影

蔡思韵來台拍片升格人母！「連嫁兩男」孩子的爸竟不是劉俊謙

蔡思韵。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港新一代「文青女神」蔡思韵今（10）日來台，宣布將於7月底起在台Long Stay數月，連續拍攝短片和恐怖片，除了兩部片都是人妻，還要升格當人母，體驗從無到有的懷孕過程，因此近期都在感受即將懷孕生小孩的心情。

今年上半年蔡思韵以賀歲片《還錢》、《九龍城寨之圍城》及影集《誰是被害者 2》帶來不同面向演出，尤其在《九龍城寨之圍城》打古天樂巴掌，還被對方誇是「全片最能打」。她說自己其實很「剉」，「因為我上戲真的很用力，結束後一直道歉，一直『歹勢』（台語）」，更透露當下狀態很真實、本來台詞更長，「其實我打了三巴掌，後來被剪成只有一巴掌！」

蔡思韵。（記者潘少棠攝）

提到近況，蔡思韵透露剛放完一個長假，還和蔡凡熙、曾敬驊、李沐等台灣友人到京都旅行，笑說自己胖了兩、三公斤。至於另一半劉俊謙，她說兩人很久沒有一起出去玩，但雖然工作忙碌，仍會每天晚上視訊。先前他受訪時曾說女友是「小太陽」，蔡思韵害羞表示「他不會跟我講這些」，但也甜喊「那他是我的小月亮」。

兩人先前在路邊吵架的影片近期被挖出，蔡思韵說自己笑到不行，「我也忘記發生什麼事，只覺得很荒謬！」由於劉俊謙成為新一代男神後多出不少「劉太太」，蔡思韵說她們都會愛屋及烏、也對她很友善。她說有一次跟朋友去吃飯，劉俊謙不小心脫口說疊字，問她要不要吃「菜菜」，笑言通常會盡量避免，不要讓大家太不舒服，至於兩人如何稱呼對方，她害羞拒答，笑說太私密了，怕大家受不了。

蔡思韵。（記者潘少棠攝）

劉俊謙憑《小曉》入圍甫結束的台北電影獎最佳男主角，其實很有心想來參加頒獎典禮，但因拍攝新片分身乏術，不過當晚的得獎感言事先都有準備好，搞笑爆料：「他誰都感謝了，就是沒有感謝我！」雖然笑言「我下次入圍也不謝他！」但仍幫男友集氣可以憑《此時此刻》入圍金鐘獎。

過去曾在台念書的蔡思韵此次在台長待，是疫情過後最長的一次，她說感到特別珍惜，尤其疫情後覺得很多事情不是必然的。雖然自爆變胖，但她甜蜜表示劉俊謙覺得她胖一點比較好看、比較健康，「其實不管是胖是瘦的都可以是美的，但工作上需要上鏡頭，比例會放大。」

兩人都有演出影集《誰是被害者2》，蔡思韵得意表示自己在劇中「領便當」的恐怖程度大勝男友，「他死得好帥，我的有嚇到人」，不過兩人同劇演出，同框卻只有在照片被擺在一起的那一秒鐘；甚至一同演出《九龍城寨之圍城》，角色也是不同年代，她說現在要同框演出可能要找機會，「不是刻意，是想服務故事，還是要能幫助到戲。」　

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