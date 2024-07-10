遭爆女友全裸又當擋箭牌「槓上柴智屏」？吳慷仁首露面揭真相

吳慷仁做公益，為罕見疾病弱勢兒童發聲。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕雙金影帝吳慷仁近日遭爆因不滿婉拒台版《我們的藍調時光》劇本邀約後，卻被傳成柴智屏公司暫時停拍該劇的藉口，於是在私人臉書火大砲轟，另外還傳出他不滿女友邵雨薇當初拍柴智屏監製的電影《樓下的房客》時，被要求全裸檢查身材。他今（10日）出席「愛從1開始」零錢捐記者會，首度回應此事。

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他提到自己拒絕邀約這件事只有寫在私人臉書，主要是想跟關心的工作夥伴表達想法，但他說：「柴姊（柴智屏）講得很好，願意承擔責任，善待解散的工作人員，祝福他們之後能好好籌備、找到很棒的演員，我相信台灣的實力不比韓國差。」

吳慷仁出席「愛從1開始」零錢捐記者會。（記者胡舜翔攝）

至於會不會捨不得邵雨薇遭牽扯？他解釋自己看到新聞才知道這件事，「當下我和雨薇互看兩眼，冒出問號。」並稱邵雨薇其實在拍《樓下的房客》時，是在專業、舒服的狀態下拍攝，因此對於作品很有自信，不解為何有兩人情緒化的傳聞。

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他在電影《破浪男女》直接露出下體，也是大尺度的挑戰，他自豪說：「畢竟我也拍過《破浪男女》，對於演員適度做出專業試鏡的正常程序，我不會介意，反而是鼓勵的，覺得這樣做很棒，對自己喜歡的工作、負責爭取，很值得鼓勵。」

對於台版《我們的藍調時光》停拍，吳慷仁再度強調「沒有演員會重要到足以影響劇組」，並說他相信這些認識的工作人員的專業度無庸置疑，「沒有一個角色只能誰演，不同演員就有不同風貌」，他相信劇組未來復拍，可以做出比韓國更好的戲劇。

吳慷仁號召邀請大家響應「罕病弱勢兒童助學培力計畫」。（記者胡舜翔攝）

「一塊閃耀，罕見之光」活動正式於7月1日開跑，愛心大使吳慷仁號召邀請大家響應「罕病弱勢兒童助學培力計畫 」，鼓勵民眾在購物之餘投下零錢行善，或使用PX Pay愛心捐贈，扶助你我身邊的罕病孩童，給予孩子們更多實質性幫助。

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