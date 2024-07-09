爆「脫衣試鏡」惹吳慷仁動怒？邵雨薇深夜再發聲

邵雨薇駁《樓下的房客》脫衣試鏡成吳慷仁槓上柴智屏導火線。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳慷仁因不滿婉拒台版《我們的藍調時光》劇本邀約後，卻傳成柴智屏公司暫時停拍該劇的藉口，在私人臉書火大砲轟；也有傳他對柴智屏早有埋怨，導火線是女友邵雨薇試鏡《樓下的房客》時被要求脫衣。對此，邵雨薇出席《都市懼集》首映會嚴正澄清並非事實，事後也再度透過社群發聲。

邵雨薇今被問到男友吳慷仁槓上柴智屏一事，她不願多攪和表示：「我覺得比較私人主觀的事情，由他本人講比較合適。」也反駁《樓下的房客》脫衣試鏡讓吳慷仁心裡不滿，直言兩人不曾聊過這一題，「我不知道新聞寫到的這一段是誰說出去的，我們那時候根本就不認識，所以沒有聊過這些東西。」

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邵雨薇珍惜感謝每一個工作機會，澄清過程並無不合理與不適。（翻攝自臉書）

她稍早透過社群二度澄清，表示過去的工作機會，不管是以前還是現在都感到極其珍貴與感謝，拍攝過程也沒有發生任何不合理及任何不適，一切都在安心與協調好的情況下完成，「我從沒說過我很不舒服這些話，也從沒和任何人聊天說我不高興，更沒有另一半不悅的事情發生，我們完全沒有聊過這些。以上澄清是因為這些是事實。」

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