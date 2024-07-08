不滿女友被要求全裸試鏡？ 吳慷仁火大怒噴柴智屏 邵雨薇現身回應

邵雨薇（資料照，CATCHPLAY+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柴智屏籌拍華語版《我們的藍調時光》，上個月傳出停拍，吳慷仁不滿自己成了停拍主因，在私人臉書上砲轟，有傳他對柴智屏積怨已深，導火線就是女友邵雨薇試鏡《樓下的房客》時被要求脫衣，邵雨薇今（8日）出席影集《都市懼集》首映，澄清當時與吳慷仁並不認識，兩人沒聊過此話題。

吳慷仁在臉書點名柴智屏成立的米神國際，「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」、「氣到橫膈膜以下，過分至極，不知道他們說謊的時候有沒有臉紅」，他表示從未答應演出，沒想到卻被講得如此難聽，「說我答應要接，卻因其他的戲不接了，跑了。」否認並非是自己不接戲造成停拍。對於吳慷仁爆氣的行為，邵雨薇不願多談，表示「這種比較私人主觀的東西，還是由他本人來講比較合適。」

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邵雨薇2016年拍《樓下的房客》，2017年拍《極品絕配》與吳慷仁相識，對於被說是男友與柴智屏的積怨導火線之一，她說兩人完全沒聊過這一題，「我不知道新聞寫到的這一段是誰說出去的，我們那時候根本就不認識，所以沒有聊過這些東西。」

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