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娛樂 最新消息

唐治平明上工泰拳教練！將對打偶像 鬆口「回泰生活」心聲

唐治平明天將上工泰拳教練。（資料照，記者溫于德攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人唐治平上月遭逢母喪，他至今壓根不認母親過世不願領回遺體辦後事，後續被發現疑似精神不穩定。但好消息是新工作明（11）日將上工，受愛爾麗醫美集團總裁常如山聘請為泰拳教練，也將與自己的偶像，職業格鬥選手青柳克明對打。

愛爾麗集團董事長常如山。（愛爾麗集團提供）

根據《壹蘋新聞網》報導，唐治平（11）日將上工當泰拳教練，愛爾麗醫美集團總裁常如山還為他找來心中偶像青柳克明，雙方將在拳擊場上切磋。唐治平過去曾向常如山提到想回泰國生活，而常如山表示樂意幫助，但希望他先讓生活回到正軌，情緒穩定後再做安排。

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藝人唐治平母親上個月3日被發現陳屍自家社區頂樓，他至今仍堅信媽媽只是離家出走，不願領回遺體辦後事，而近日檢警完成母子比對齒模，確認是唐母無誤，只是唐治平得知結果仍氣到怒斥荒謬。

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