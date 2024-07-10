陳文茜抗癌成功！復工鬆口身體近況

陳文茜精神越來越好。（Yahoo TV 《茜問》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳文茜剛從義大利度假返台，隨即重返工作崗位，透過節目可以感受到陳文茜相較去年病懨懨的狀態明顯精神許多，陳文茜的好友林靜宜也透露陳文茜旅行回來後明顯感受到她身體狀況變好。

先前因為肺腺癌加上疫情，已經七年沒有出國充電的陳文茜，其實在國外也心繫國際情勢特別是美國大選，返台後第一個工作就是邀請傳記作家同時研究占星學十多年的好友林靜宜再次受邀上《茜問》利用星相學來觀察美國大選，當時陳文茜決定去義大利旅行，全因聽林靜宜保證，2024健康沒問題，才踏上旅途，文茜還跟林靜宜打趣，如果再生病，就要找她負責。而談到健康問題，陳文茜也追問林靜宜按照星盤分析加上美國現在輿論壓力，拜登是否能選到最後，林靜宜說：「健康絕對是這位現任總統這兩年最大的難題。」

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陳文茜表示，其實自己到今年已經換支持川普當選了，她說: 「因為川普對打仗沒有興趣，所以台灣台海危機就over，他就覺得反正Money Money，錢給我，我才不去管別人的事，美國不要花錢在別人身上，他就是個商人，把美國當一家公司。」陳文茜更鐵口直斷即使在美國的各種輿論之下，拜登絕對不會退選。

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