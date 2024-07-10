苦苓點名「中國原住民高金素梅」 29字斥糟糕立委

立法院內政委員會8日續審「公職人員選舉罷免法修正草案」，民進黨團杯葛議事，藍綠立委多次衝突，甚至臨時更改會議室，召委高金素梅（中）在混亂中宣布休息。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院內政委員會8日續排審選罷法部分條文修正案，藍綠兩黨再度爆發衝突。政治工作者周軒指控內政召委高金素梅不顧議事規則、狹持議事人員，直呼「好扯」。

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周軒不滿高金素梅居然把內政議事人員帶進內政委員會隔壁的交通委員會議室，「然後鎖起來了。」接著又補充，交通委員會議室已由國民黨預借，並於貼文留言處附上現場畫面。

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網友見狀紛紛表示，「這樣亂搞議事規則的結論應該無效吧」、「這才是綁架議事人員吧」、「人民和司法也奈何不了？立法委員可以關起門來出賣台灣主權和人民的意思嗎」。

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今（10）日一早，知名作家苦苓亦在個人臉書發文點名高金素梅並怒嗆聲：「泰雅人選出來的表妹，中國原住民高金素梅，『綁架』議事人員的糟糕立委。」

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