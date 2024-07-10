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「本土劇女神」葉全真現蹤大巨蛋！54歲真身曝光太驚人

葉全真近日赴大巨蛋觀看棒球比賽，意外曝光超仙的素顏狀態。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕葉全真17歲在處女作《雪在燒》背部全裸聲名大噪，開啟長達33年的演藝生涯，她從電影橫跨到電視劇出演風靡一時的八點檔《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》被封為「本土劇女神」。沒想到，葉全真近日現蹤台北大巨蛋觀賞棒球賽，並曬出「回眸素顏近照」並分享賽後心得，54歲的真實狀態讓網友們全看傻。

葉全真上週六赴台北大巨蛋觀看統一獅對上中信兄弟的系列賽，更見證到許基宏的單場雙響砲，她事後在臉書興奮表示：「第一次進到大巨蛋，也幸運地見證了大巨蛋啟用以來首次雙響炮，現場一片歡聲雷動！」喜悅之情完全藏不住。

此外，葉全真也曬出當日觀賽的近照，可見她身穿白色短袖上衣，背著一個黑色背包，將頭髮隨意紮起，回眸看向鏡頭露出淺淺笑容，臉上卻更是胭脂未施，即便如此雙頰仍白裡透紅，完全看不出54歲的真實年齡，讓網友們全看傻了眼，驚訝表示：「女神就是女神，沒化妝就已經是天花板的級別」、「好想坐在葉子姐旁邊」、「好厲害，姐素顏的狀態還是這麼頂！」

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