精彩畫面見證Ozone成長！台灣首部「男團實境電影」登場啦

男團Ozone宣佈推出電影《Ozone青春冒險》，收錄他們錄製實境綜藝未曝光畫面。（寬想國際娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕超人氣第一男團Ozone推出台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》，除收錄綜藝裡精彩畫面外，更有他們首次在台北流行音樂中心舉辦演唱會與首爾拍攝MV……等珍貴的幕後直擊，讓全台觀眾感受超人氣第一男團在大銀幕的魅力。

Ozone去年拍攝實境綜藝《Ozone夏日青春冒險》，以可觀的點閱率攻佔MyVideo 2024上半年節目榜第二名，他們繼8月3日攻佔小巨蛋辦演唱會後，宣布將實境綜藝IP化，與威秀影城獨家合作，並在8月7日祭出「Ozone日」，Ozone將在該日出席映前映後活動，粉絲可自今起到威秀官網、官方APP及上映影城現場購買預售票。

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男團Ozone宣佈推出電影《Ozone青春冒險》。（寬想國際娛樂提供）

電影《Ozone青春冒險》彷彿是一部紀錄片，記錄Ozone從宣布誕生將近2年來的成長史，談到在大銀幕即將看自己成為裡面的紀錄片主角感受如何？隊長祖安坦言從沒想過自己會有這種作品，「但也很感謝這兩年來公司的栽培和所有工作人員幫助，感謝一直以來陪伴著我們的O.A.O.們（Ozone粉絲暱稱）。」文廷則說這趟拍攝旅程彷彿在看一本故事書，整個過程都被好好記錄下來了，「雖然放在大銀幕上會很害羞。」

哲言補充：「我們就像不同的科目一樣。不認識我們的人可以因為這個電影，了解我們每個人的特色。」認為像黃文廷怕高，卻在拍攝中勇敢嘗試，是個勇敢的人；而子翔雖小隻，但氣勢卻數一數二的強，不畏懼挑戰、不怕生，勇於跟人互動，都讓人印象深刻。

子翔親吐：「拍攝過程如馬拉松，很漫長的過程，會累、會想休息甚至放棄，可是粉絲就像旁邊的加油團不斷地為我們加油，讓我們能走到現在。」佳辰也感謝團員與粉絲一路陪伴，他說：「這部電影就像回顧自己出道這幾年的成長過程，感謝這一路上陪著我的團員跟粉絲們。」

Ozone曾在去年於西門町指標戲院舉辦千人首映會，他們回憶起當時打開門看見人海，粉絲尖叫聲，面帶微笑時刻，至今充滿滿滿的感動，哲言說：「原來大家一起看首映會的感覺是這樣，很像大家庭回家圍爐後，配著水果看電視，笑聲自然且豪邁的感覺，相當溫馨。」

周祖安與黃文廷則難忘在影廳第一排的風景，祖安笑喊：「坐在第一排回頭看到大家笑得很開心的那個畫面是我最印象深刻的。」文廷說：「當時低調的進去戲院坐在第一排，燈亮時大家發現我們，喜歡他們很驚喜很開心的反應。」也因此更期待8月7日威秀影城的「Ozone日」，期待再次跟O.A.O.們在影廳內相聚的時刻。

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