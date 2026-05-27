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比10年前買台積電還狂！34歲女星買「這支」投報率高達70倍

韶宥不只是身材火辣的實力派歌手，名下有房又有股。（翻攝自IG）韶宥不只是身材火辣的實力派歌手，名下有房又有股。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年最令人稱羨的「演藝圈女股神」絕對非她莫屬！近日才剛推出第3張迷你專輯《Off Hours》的南韓前女子天團SISTAR成員韶宥，為了打歌而登上由張聖圭主持的知名網路節目時，大方分享自己的「投資心得」，提到本金1億韓元，在「放任不管」的佛系心法下，10年間已翻了整整70多倍，金額之高連自己都不敢相信。

韶宥近日推出個人第3張迷你專輯《Off Hours》。（翻攝自IG） 韶宥近日推出個人第3張迷你專輯《Off Hours》。（翻攝自IG）

自認對股票一竅不通的韶宥，上節目時提到因最近準備搬家，整理衣物時才猛然想起，當年24歲的自己，在努力賺下第一桶金時，曾聽從媽媽建議，將一筆1億韓元（約210萬台幣）的現金投入股市，之後便因為忙而碌完全忘了這件事，甚至長達10年從未打開過該證券的帳戶，一直到收拾細軟時，才想起自己好像買過幾檔股票。

韶宥在節目劇組與主持人的見證下，當場登入塵封已久的帳戶。沒想到畫面一跳出來，竟發現她當年就慧眼獨具，除了買下三星電子，竟也買了股王SK海力士（SK Hynix），意外搭上AI與半導體晶片全球大爆發的浪潮，10年投報率竟飆到7062.3％，等於帳戶裡一下子多出近70億韓元（約 1.5 億台幣）的存款。

節目播出後，隨即在網路社群掀起討論風暴：「真正實踐了『買進、忘記、財富自由』的最高境界。」、「10年前誰能預測半導體會噴成這樣？這運氣與定力…真的強。」

也有股民看完新聞後，聯想到自己的投資經歷，幽默自嘲道：「如果是我買，10年後打開帳戶大概只剩70塊，而不是翻70倍。」、「我買的股票也是放著不管，但過幾年看都變成壁紙（下市）了。」、「看來我的股票一直不漲，是因為我天天看盤，它們害羞了。」

韶宥近日一躍成為南韓有名的「演藝圈女股神」。（翻攝自IG）韶宥近日一躍成為南韓有名的「演藝圈女股神」。（翻攝自IG）

其實，韶宥一直是南韓演藝圈有名的「隱形富婆」，在未爆出股票獲利新聞之前，她也曾傳出投資房地產「5 年轉手賺進17億韓元（約3600萬台幣）」的輝煌戰績。網友紛紛大讚韶宥不只是身材火辣的實力派歌手，「有房又有股」的她，絕對是南韓演藝圈百年難得一見的「理財教科書」與「投資風向球」！

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