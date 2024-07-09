日本帥哥醫生也翻車？ 拍片喊冤不認性侵：我是清白的

日本醫美帥哥醫師紀田基邦捲入性侵案件。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日網5月爆料韓國首爾一起3名日本男性強制性侵2名女性的案件受到重視，因為其中一名涉案者被瘋傳是有名的「帥哥醫生」紀田基邦。這位醫美名醫不但長得帥氣，人氣也很高，在網路上有超過17萬人追蹤，紀田基邦的社群帳號曾消失近3個月，近日才回歸，他也在社群中以影片方式公開向外界喊冤，表示：「我是清白的」

紀田基邦被公布從小到大的照片。（翻攝自IG）

紀田基邦先在影片中道歉，表示自己「剛回來」，他向等待治療的患者感到非常抱歉，在影片中，紀田基邦說：「我捲入了糾紛，為了證明我的清白，透過司法進行抗爭。請大家相信我，我完全沒有犯罪，但是受到很嚴重的誹謗、中傷，這段日子以來我感到很痛苦，但絕對沒有做過（犯罪的事），我花了很長時間證明自己清白……」。紀田基邦進一步表示，由於目前心情還沒有整理好，沒辦法說明細節，但必須先拍影片向大家道歉。

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韓國5月份傳出有3名日本男子在首爾涉嫌性侵2名韓國女性，嫌疑人在機場被警方逮捕，並移送檢方。

紀田基邦否認自己有做出違法的事，並強調自己是清白的。（翻攝自IG）

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