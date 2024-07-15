汪怡昕玟關鍵字開罵郭品超：中國台灣輪不到你這個戲子

藝人郭品超近期嚴刑備受爭議。（本報資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人郭品超2004年因偶像劇《鬥魚》爆紅，近年事業重心轉向中國，他參加一檔尋親節目時談到「中國台灣是身體的歸宿」，不但激怒網友要他辦招魂，導演汪怡昕也在社群發文狂酸。汪怡昕今（15）日酸諷：如果真的是「中國台灣」，那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？

郭品超上中國節目時言行惹爭議。（翻攝自微博）

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引起風波的影片是郭品超跟著中國節目到山東省泰安市去找從未謀面的三舅父，接著他就說「我回到中國台灣的時候，我不見得靈魂會回家」。《國際橋牌設》製作人汪怡昕發文表示，自己從不反對演員到中國發展，但每次看見自稱「中國台灣」的戲子就感到心裡不舒服。汪怡昕認為他能理解老一輩外省人的鄉愁和故土情懷，不過在台灣長大、出生的人汪怡昕說出重話：「沒叫你要糟賤養你的台灣」。

郭品超上中國節目時言行惹爭議。（翻攝自微博）

汪怡昕接著說：「台灣」兩字是你這個三、四線咖還能立足中國市場的主因，如果真的是「中國台灣」，那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？

郭品超上中國節目時言行惹爭議。（翻攝自微博）

【汪怡昕全文】

沒有要獵巫，我也從不反對演員去中國市場發展。

但每次看到自稱「中國台灣」的戲子，心裡就很不舒服！

我完全能理解老一輩外省人的鄉愁和故土情懷，在台灣出生長大的年輕一輩，要承繼爺爺輩的情懷我也理解，但沒叫你要糟賤養你的台灣

人要在中國賺錢、要表態我能理解。

但我希望你能直說我要錢，然後靜靜的舔就好，至多發些雲裡霧裏的狗屁文章安撫觀眾。

而不是拿鄉愁出來瞎雞巴整，急著朝養大你的地方潑糞。

「台灣」兩字是你這個三、四綫咖還能立足中國市場的主因，別忘了。

如果真的是「中國台灣」，那中國市場哪裡還輪得到你這個戲子呢？

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