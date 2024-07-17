被追償婆婆遺產稅 楊麗花判連帶付姪子3395萬元

楊麗花（右）、洪文棟。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕歌仔戲國寶楊麗花（本名林麗花）已逝骨科名醫丈夫洪文棟的母親1992年過世後，遺產稅與罰鍰累計達1.5億元，洪文棟的姪子洪士鈞代墊繳納完畢後，回頭提告向其他繼承人索討，台北地院一審前年判洪文棟遺眷楊麗花等6人應連帶給付4476萬多元，洪文棟之妹鄭洪玉崑則須獨自給付4476萬多元；高等法院二審今天改判，楊麗花等6人，應在遺產範圍內連帶給付3395萬餘元給姪兒，鄭維持應給付4476萬餘元。可上訴。

洪文棟的父親洪萬傳，是新光集團共同創辦人之一，與三房彭瑞蘭育有長子洪文樑、次子洪文棟、鄭洪玉崑3名子女；洪萬傳、彭瑞蘭相繼過世後，洪文樑、洪文棟也於1998年、2018年過世。

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洪文樑的兒子洪士鈞提告主張，母親死亡後，遺產稅加罰鍰多達1.5億多元，另有新光集團股票價值1.3億多元；在父親洪文樑身亡後，他與洪文棟、鄭洪玉崑簽立協議，由他負責繳納遺產稅與罰鍰，遺股則作為他的補償。

但他繳稅完後，洪文棟、鄭洪玉崑卻未配合將股票過戶給他，因此提告洪文棟的繼承人及姑姑鄭洪玉崑，請求變更股票登記，或依比例返還各1/3稅款與罰鍰，訴求洪文棟與前妻所生的4名子女、楊麗花及洪的私生子洪國璋等6人，應連帶返還4476萬元，姑姑則要獨自返還4476萬多元。

被告7人答辯，協議書並未記載洪彭瑞蘭的遺股要全部只給洪士鈞，從協議書可知，洪士鈞承諾用股份抵繳稅款，而洪文棟、鄭洪玉崑也已分別繳納遺產稅1.1億多元、罰鍰2841萬多元，並非未繳納。

一審台北地院，洪士鈞繼承的遺股無法抵繳遺產稅，因此約定不存在，但洪士鈞已替洪文棟、鄭洪玉崑各繳納4476萬元遺產稅，因此判楊麗花等6人、鄭洪玉崑應各返還4476萬元。

3方皆上訴，高等法院今認定，洪文樑生前未與弟、妹達成遺產分割協議，不能將股票全數劃歸為洪文樑的遺產，屬「給付不能」，因此無從以股票抵償稅金，遺產稅應由3兄妹各分擔1/3，返還不當得利，判決楊麗花等6人應於洪文棟的遺產範圍內連帶給付3395萬餘元，鄭洪玉崑維持一審的4476萬餘元。

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