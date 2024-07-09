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娛樂 最新消息

鼓鼓為花蓮夏戀獻唱曝「10年心境」 偷爆料師姐丁噹瘋狂之舉

鼓鼓爆料師姐丁噹到花蓮狂採購。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮夏戀嘉年華昨晚加演「相信之夜」閉幕晚會，在怪物星人、法蘭、白安、黃霆睿、U：NUS、GX、八三夭及高空煙火秀的助陣下，吸引近2萬粉絲湧進花蓮東大門商圈，為今年東部最大場暑期演唱會活動劃下圓滿句點。

「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治是夏戀演出常客，開場先以《不按牌理出牌》、《射手》等勁歌熱舞炸裂現場，首度以「GX團體」在花蓮登台，也帶來限定合作歌曲《認愛》。鼓鼓感性地說，10年來以MP魔幻力量身分到團員各自單飛，再到現在的GX組合，「夏戀」一直是見證與陪伴他們成長的重要舞台，過去常常希望歌迷去看他在各地表演，現在則拜託歌迷這2年要多來花蓮旅遊，體驗這個美麗的城市。

蕭秉治獻唱招牌神曲《毒藥》。（三立提供）

鼓鼓透露這次赴花蓮演出，相信音樂的同事們買了非常多的伴手禮要帶回家，以實際消費支持花蓮，爆料花錢冠軍是師姐丁噹，「因為豆干、麻糬、辣椒餅乾、花蓮薯、文旦製品、小米酒、文創園區小物、檸檬汁每樣她都愛，她買到要用宅配！」今年幸福洋溢的鼓鼓帶來《當我變成我們》；蕭秉治則是一到花蓮，就熟門熟路地買了知名的炸彈蔥油餅請工作人員，還唱了神曲《毒藥》，最後2人合唱經典《我是誰我是誰我是誰》，全場粉絲沸騰。

丁噹降臨花蓮夏戀舞台。（三立提供）

花蓮夏戀嘉年華今年開唱6天，有麋先生、理想渾蛋、宇宙人、告五人、周湯豪、五堅情、玖壹壹、丁噹、八三夭、OZONE等近40組藝人登台演出，6天累計近15萬參與人次，活動期間市區住房率約5成，對震後花蓮觀光提升影響深遠，也榮登多年全國縣市公辦規模最大音樂節寶座。

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