登山家學長法國離世！徐暐翔金曲獎前夕收噩耗 沈澱一天全說了

徐暐翔。（索尼提供）

徐暐翔。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕徐暐翔推出全新單曲〈那些還好的日子背後〉，日前的金曲獎頒獎典禮後，他沉澱了一天發文分享，典禮前一天，關係要好的登山家學長在法國攀登時因意外而離世，讓他再次重新思考，音樂在現階段的生命裡存在的意義，「我並沒有找到答案，我只是很單純的以音樂和歌唱作為媒介，在認識著我自己這個生命、以及這複雜的世界。」

〈那些還好的日子背後〉是戲劇《向前一步》的片頭曲，徐暐翔第一次聽到這首歌時，想起了自己在個人專輯的同名歌曲〈躍〉中寫下的歌詞「只願依舊燦爛平凡的耀眼」，講述著為平凡的自己慶祝，卻也因為某些回憶而感到遺憾，期望透過這首歌，帶給大家肯定自我的力量，同時了解屬於自己的平凡也是一種不平凡的樣貌。

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今年的金曲獎，徐暐翔雖然沒有獲得最佳新人獎，但在宣布的那一刻，「我真的如願兌現『我活在最好的宇宙』這份期待，活成了我自己最棒的模樣了」，徐暐翔打從心底恭喜所有得獎者，也能自在地紓解心底的遺憾。

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