Jisoo將要solo回歸？「一訊息」洩露秘密

BLACKPINK成員Jisoo正在拍攝電影。（翻攝自X@kchartsmaster）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團BLACKPINK四位成員皆與前東家YG娛樂脫離經紀約，僅簽BLACKPINK團體約，而近期忙於拍攝戲劇的成員Jisoo，在與粉絲使用Bubble（韓國一款藝人和粉絲真實對話使用的軟體）時的一句話，疑似透露自己將要solo回歸樂壇，令人期待。

Jisoo在Bubble上和粉絲的對話耐人尋味。（翻攝自X@kchartsmaster）

Jisoo在Bubble上寫道：「等到拍攝結束以後，我會加緊努力準備，這樣我才能和BLINK（BLACKPINK粉絲名）見面！」而該話語後面Jisoo加了一個肌肉的表情符號，以及音樂的表情符號，疑似要solo回歸歌壇，文字耐人尋味。

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Jisoo於2023年推出的個人音樂作品廣受好評。（翻攝自BLACKPINK臉書）

而Jisoo先前於2023年推出的個人EP《ME》廣受好評，其中主打歌曲〈Flower〉更是風靡全世界，網友們看件疑似Jisoo要回歸的消息，紛紛留言：「我迫不及待想看她接下來的作品！」、「終於要回歸了！」、「這次我們至少希望有6首歌」、「我們努力工作的金智秀！拍攝電視劇和電影+帶著新歌回歸！」

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JISOO teases solo comeback soon:



— "After filming is over, I will work hard to prepare so that I can meet Blink again soon " pic.twitter.com/gj773A6UOM — Kpop Charts （@kchartsmaster） July 7, 2024

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