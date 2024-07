Jisoo將要solo回歸？「一訊息」洩露秘密

BLACKPINK成員Jisoo正在拍攝電影。(翻攝自X@kchartsmaster)

胡御柔/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕韓國女團BLACKPINK四位成員皆與前東家YG娛樂脫離經紀約,僅簽BLACKPINK團體約,而近期忙於拍攝戲劇的成員Jisoo,在與粉絲使用Bubble(韓國一款藝人和粉絲真實對話使用的軟體)時的一句話,疑似透露自己將要solo回歸樂壇,令人期待。

Jisoo在Bubble上和粉絲的對話耐人尋味。(翻攝自X@kchartsmaster)

Jisoo在Bubble上寫道:「等到拍攝結束以後,我會加緊努力準備,這樣我才能和BLINK(BLACKPINK粉絲名)見面!」而該話語後面Jisoo加了一個肌肉的表情符號,以及音樂的表情符號,疑似要solo回歸歌壇,文字耐人尋味。

請繼續往下閱讀...

Jisoo於2023年推出的個人音樂作品廣受好評。(翻攝自BLACKPINK臉書)

而Jisoo先前於2023年推出的個人EP《ME》廣受好評,其中主打歌曲〈Flower〉更是風靡全世界,網友們看件疑似Jisoo要回歸的消息,紛紛留言:「我迫不及待想看她接下來的作品!」、「終於要回歸了!」、「這次我們至少希望有6首歌」、「我們努力工作的金智秀!拍攝電視劇和電影+帶著新歌回歸!」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛,一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

JISOO teases solo comeback soon:



— "After filming is over, I will work hard to prepare so that I can meet Blink again soon " pic.twitter.com/gj773A6UOM