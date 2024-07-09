外國男星喊「受不了台灣」遭曾國城質疑！揭原因：不重視美感

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來綜合台《女王大人》日前邀請各國來賓，馬丁（瑞典）、田舞陽（巴西）、柯龍（美國）、小玉（泰國）、妙雅（波蘭），分享自己國家的驕傲，台灣與巴西混血的田舞陽，驕傲表示如果談到對牛肉的了解程度，巴西絕對是第一，田舞陽說有次跟朋友約聚餐，每人要準備一樣食物，本來想準備他最驕傲的巴西烤肉，沒想到一位阿根廷朋友說他們阿根廷烤肉是最好吃的，結果兩人為了誰國家的烤肉最好吃，吵得不可開交，讓田舞陽哭笑不得：「鬧得好煩，後來氣氛都不太好。」

各國來賓分享自己國家最驕傲的事，馬丁（左起）、妙雅、柯龍、巴鈺、曾國城、小玉、田舞陽。（緯來提供）

瑞典籍藝人馬丁說別跟瑞典人比DIY能力，瑞典人都會自己裝潢布置家裡，IKEA也是瑞典人創辦的。馬丁分享真的很受不了台灣美學：「為什麼都沒有美感。」主持人曾國城一臉質疑，讓馬丁趕緊又補充：「台灣人不重視美感，重視CP值高、便宜。」

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馬丁說自己去過很多不管是外國人或台灣人的家，看起來都跟空屋一樣，擺張床一台電視就沒了，完全沒有靈魂，所以他就動手DIY改造租屋空間，把廚房全部塗新，房間牆面也自己畫畫設計改造，電燈、開關、手把也全都換新，還把房間門切洞做了一個貓門，讓美國代表柯龍驚呼：「你房東OK哦！」

波蘭人妙雅則要跟台灣人戰水餃，直呼「你們的水餃真的太無聊了！」曾國城疑惑：「水餃是你們國家的料理？」妙雅激動表示：「當然是啊！」妙雅說大家以為水餃只有在中國或者亞洲這邊，但其實沒有，波蘭的水餃是非常非常厲害的，妙雅分享自己來台灣的時候很想念家鄉的水餃，跑去買連鎖店水餃，但五天就吃完所有口味，非常無聊。

妙雅接著分享，波蘭的水餃千變萬化，料理方式多元，包的內餡也各式各樣，有甜有鹹，像是包藍莓、覆盆莓、草莓，再塗個奶油可以當點心甜點，鹹的有起司培根、馬鈴薯洋蔥、鴨肉、魚肉各種你想得到的口味都有，主持人曾國城問妙雅最喜歡吃台灣什麼口味的水餃，妙雅興奮地說是玉米口味：「因為玉米我們波蘭人沒想到。」

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