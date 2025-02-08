大S生前最后訴求達成！張蘭帳號被封衝熱搜 網不捨喊：惡人會有報應

張蘭、大S。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S因流感驟逝，死訊曝光後卻謠言頻傳，前夫汪小菲與張蘭更靠著大S搶盡版面，連中國網友都看不下去，如今張蘭、汪小菲抖音被無限期封禁，張蘭微博的直播功能也暫時被禁止，網友們大喊大快人心，其中一條名為「大S微博最后一個訴求終於達成了」的討論瞬間衝上微博熱搜榜。

有網友指出，大S生前最後一條微博的最後一個訴求，就是希望抖音等平台和單位能夠履行相應職責，及時制止張蘭侵害婦女兒童權益的行為，如今終於實現，但當事人卻已羽化成仙，令網友們都不勝唏噓，紛紛留言直呼「下輩子要幸福」、「珊珊（大S），你如願了，惡人的報應還會繼續到來」 ​​。

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不過據悉張蘭對於抖音封禁的處罰表示，「不認同、不接受」，她承認自己未查核影片真實性就點讚，並澄清造謠者「我是夏小健」並非自己的乾兒子，也不是麻六記的員工，兩人更沒有生意上的交流，只是他相當支持自己，因此開業時都會來直播。

張蘭呼籲，抖音應該像法院一樣，若要進行懲罰，需明確指出觸犯哪條規定，並按規定決定處罰方式及期限，不能沒有明確規則，僅憑輿論任意判定。她強調，企業背後關聯千千萬萬個員工，抖音的處罰決定恐影響8000名員工和其家庭。

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