葉舒華實力不足？Solo秒數「最少」墊底 網疑惑：公司在搞？

南韓女團（G）I-DLE成員葉舒華有著精緻的美貌。（翻攝自G I-DLE 여자아이들臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團（G）I-DLE昨（8）推出第七張全新迷你專輯《I SWAY》，而主打歌〈Klaxon〉MV也一併推出，沒想到，這次有網友分析出五位成員的歌唱長度，葉舒華墊底，讓歌迷超疑惑，認為舒華十分努力，還是沒辦法唱多。

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網友貼出（G）I-DLE新歌的歌唱秒數分配，認為舒華的段落少的可憐直接墊底。（翻攝自Threads）

有網友表示「請問舒華為什麼會跟其他人差這麼多……公司又在搞什麼……」可見畫面中為（G）I-DLE新歌〈Klaxon〉的成員唱歌秒數，第一名薇泰國成員Minnie唱了30.6秒、韓國成員薇娟唱了30秒整、中國成員雨琦唱了29.1秒、隊長小娟唱了28.6秒，而舒華卻超慘只有19.9秒，直接墊底。

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網友們對於（G）I-DLE新歌分配表示看法，想法相當客觀，讓疑惑的粉絲瞬間秒懂。（翻攝自Threads）

網友們紛紛留言認為，舒華本身也透露過自己歌唱實力明顯不足，即便有進步但是仍怕，在安可開麥場會有瑕疵：「實力差距很明顯吧，本人超喜歡葉舒華，看我轉發就知道，但我覺得，這真的是沒辦法，有時候他要唱現場真的難，如果安可要唱但唱壞又要被罵，一定程度上是保護啦～～而且我覺得這幾次回歸他的part有進步的感覺，從壯聲詞到副歌的幾句，再到現在可以主副歌都有長句，真的已經進步ㄌ！！」、「已經大躍進了啦！國外粉絲都很滿意欸！」、「小娟說過是看整體來去分配歌詞的！」

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