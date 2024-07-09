晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

是不是唐治平母親？他拒認遺體 檢警比對齒模結果出爐

藝人唐治平否認6月3日住處頂樓發現的遺體是他母親，不過檢警經比對齒模，已確認死者確實為唐母。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕藝人唐治平位在新北市淡水區新市鎮的社區住處，6月3日被發現有名老婦坐在住處頂樓死亡，唐治平否認是他的母親、拒絕認領遺體，經比對遺體齒模，已確認就是唐治平的母親；士林地檢署近期發出通知書，但唐治平未現身，透過電話也無法取得聯繫。

據悉，若遺體持續無人領回，將由警方把遺體將交給新北市殯儀館處理，待舉行聯合奠祭統一火化處理後，骨灰存放於三芝園區。

唐治平6月5日曾為此事到士林地檢署作證，庭後受訪再度強調「該遺體不是他的母親」，所以他沒有領死亡證明書；唐治平也說，檢察官問他，遺體若沒有家屬出面認領，是否同意交由殯葬業者處理？他反問，遺體不是他的家屬，為何要他同意，但法律是這樣規定，所以他同意。

唐治平同時還原當下事發經過提到，當天（3日）警方到住處頂樓對他說「有一具女屍，上面有你母親的鑰匙與磁扣」，這個磁扣、鑰匙確實是他母親所有，接著唐治平確認遺體頭髮長度與母親一樣，不過身穿綠色衣服，並非他母親所有，且「腿很粗、腳很大、皮膚粗糙」，他不清楚這是否為死者生前的膚況，或是身亡後出現的屍斑，總之他肯定地表達這不是他的母親，「完全不像」；他還強調，員警撥開遺體頭髮，讓他嚇了一跳。


☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中