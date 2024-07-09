是不是唐治平母親？他拒認遺體 檢警比對齒模結果出爐

藝人唐治平否認6月3日住處頂樓發現的遺體是他母親，不過檢警經比對齒模，已確認死者確實為唐母。（資料照，記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台北報導〕藝人唐治平位在新北市淡水區新市鎮的社區住處，6月3日被發現有名老婦坐在住處頂樓死亡，唐治平否認是他的母親、拒絕認領遺體，經比對遺體齒模，已確認就是唐治平的母親；士林地檢署近期發出通知書，但唐治平未現身，透過電話也無法取得聯繫。

據悉，若遺體持續無人領回，將由警方把遺體將交給新北市殯儀館處理，待舉行聯合奠祭統一火化處理後，骨灰存放於三芝園區。

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唐治平6月5日曾為此事到士林地檢署作證，庭後受訪再度強調「該遺體不是他的母親」，所以他沒有領死亡證明書；唐治平也說，檢察官問他，遺體若沒有家屬出面認領，是否同意交由殯葬業者處理？他反問，遺體不是他的家屬，為何要他同意，但法律是這樣規定，所以他同意。

唐治平同時還原當下事發經過提到，當天（3日）警方到住處頂樓對他說「有一具女屍，上面有你母親的鑰匙與磁扣」，這個磁扣、鑰匙確實是他母親所有，接著唐治平確認遺體頭髮長度與母親一樣，不過身穿綠色衣服，並非他母親所有，且「腿很粗、腳很大、皮膚粗糙」，他不清楚這是否為死者生前的膚況，或是身亡後出現的屍斑，總之他肯定地表達這不是他的母親，「完全不像」；他還強調，員警撥開遺體頭髮，讓他嚇了一跳。



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