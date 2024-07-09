女團babyMINT正式出道就登上大巨蛋！硬仗隨之而來

〔記者陳慧玲／台北報導〕出自選秀節目《未來少女》的女團「babyMINT」薄荷水晶正式出道了！並受統一7-ELEVEn獅棒球隊之邀於大巨蛋擔任賽後演出嘉賓，團員都好興奮。

babyMINT團員一起幫隊長粼粼（左三）慶生。（華研提供）

隊長粼粼開心說：「babyMINT正式成團出道的第一首歌就可以在大巨蛋演出，我覺得是個很不錯的開始，對我們來說意義重大。」

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去大巨蛋表演前一天，剛好是粼粼的21歲生日，她覺得是給自己最好的生日禮物，團員幫她慶生，曾一起參與《未來少女》的babyMINT成員萩璇、言菱也端著蛋糕現身，讓粼粼充滿驚喜，栩栩甚至感動到忍不住落淚。

babyMINT首次到大巨蛋表演，團員都非常興奮。（華研提供）

在大巨蛋球場上，babyMINT表演新歌《Booooooring》，丞妘給大家的表現打100分：「第一次踏上這麼巨大的舞台，難免都會緊張，光是要突破這個緊張，我覺得就值得100分了。」

儘管隔天一大早還要拍攝新歌MV，但團員都還沉浸在成功完成演出的興奮，笑說：「應該會是另一場硬仗，但我們還沒反應過來。」

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