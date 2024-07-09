《月薪嬌妻》女星生了！真野惠里菜喜曬「寶寶手指照」
演出《月薪嬌妻》的女星真野惠里菜升格成媽媽了。（翻攝自Instagram@erinamano_official）
羅子秦／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕演出《月薪嬌妻》的女星真野惠里菜先前才宣布自己已為人妻，沒想到，喜上加喜，她無預警曬出與新生寶寶手牽手的照片，透露升格成人母了。
真野惠里菜分享自己生了第一個孩子。（翻攝自Instagram@erinamano_official）
真野惠里菜貼出一張與寶寶手指互相牽手的照片，透露自己生了第一個孩子：「從今以後，身為父母的我們，要互相扶持，更重視我們的家庭。」並感謝所有幫助她懷孕生產的每一人，可見真野惠里菜一心一意都為孩子和家庭著想。
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真野惠里菜的貼文吸引眾多網友祝賀。（翻攝自Instagram@erinamano_official）
而真野惠里菜貼文一出，立刻吸引大批網友留言祝賀：「恭喜呀！」、「記得好好休息讓身體恢復喔！」、「太珍貴的照片啦！」、「還好是母子均安，真替你們感到開心！」
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