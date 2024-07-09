謝佳見揪男密友逛街覓食 有志一同引注目

謝佳見（左）2015年6月11日被《自由時報》拍到與緋聞男友孫瑋廷一同出門。（資料照，專案組攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲大馬男星謝佳見來台發展多年，和美型男孫瑋廷「基」情傳也了數年，一度被爆感情轉淡分手，但據了解，2人情誼依舊深厚。

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《CTWANT》報導，謝佳見與孫瑋廷日前一同逛街被民眾直擊，2人不約而同戴著同色系帽子，穿著也十分休閒，2位帥哥站在一起相當引人注目；報導也指出，謝佳見與孫瑋廷傳了多年緋聞，曾被網友發現床單與被子的樣式一模一樣，孫瑋廷也會幫忙照顧謝佳見的愛犬。

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其實2人的親密互動這幾年也常被媒體報導，曾有1年過年時，謝佳見被媒體跟拍與孫瑋廷家人一起吃年夜飯，他更陪孫瑋廷的媽媽、哥哥同遊沖繩，被戲稱早就是女婿般互動；而孫瑋廷也猶如男主人，常被媒體目擊開車載著謝佳見一起遛狗、買菜，老夫老妻互動頗為甜蜜，不過2人至今始終拒認這段堅定「基」情。

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