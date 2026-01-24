自由電子報
娛樂 最新消息

絕美温嵐撞臉侯佩岑 自爆金句「我不是蕭亞軒」震撼林俊逸

林俊逸今晚舉辦「林俊逸2026逸行者」演唱會。（記者王文麟攝）林俊逸今晚舉辦「林俊逸2026逸行者」演唱會。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林俊逸今晚在台北Legacy舉辦「林俊逸2026逸行者」演唱會，他親自擔任導演，打造和粉絲同樂的「動感派對」，嘉賓則邀來好友温嵐助陣，先是合唱了《一個吻的時間》，最後兩人加碼合唱超夯的情歌《屋頂》。

温嵐扭腰擺臀力挺林俊逸。（記者王文麟攝）温嵐扭腰擺臀力挺林俊逸。（記者王文麟攝）

林俊逸這次身兼自己演唱會的導演，分享以往自己的演唱會比較偏向「音樂會形式」，這次希望打造一場大家可以一起嗨、一起玩的「動感派對」，為此他特別為演唱會進行體能與肺活量訓練，今晚特別大方展現苦練多時的六塊肌，誠意十足，温嵐還在台上檢視好友的身材。

温嵐自嘲撞臉梗，打趣有人說她像侯佩岑。（記者王文麟攝）温嵐自嘲撞臉梗，打趣有人說她像侯佩岑。（記者王文麟攝）

林俊逸透露與温嵐初次相識的故事，當時温嵐主動向林俊逸的朋友自我介紹：「您好我是温嵐，我不是蕭亞軒。」這讓林俊逸留下深刻印象，「我覺得這個女生的心胸好寬大。」

超敢說的温嵐在台上解釋：「美女都長得很像啊，前陣子也有人說我像侯佩岑。」沒想到話還沒說完，林俊逸又虧：「不要這樣，在這方面（指醫美）妳是學姊。」逼得温嵐反擊嗨唱：「好了就好了，好了就好了。」

林俊逸這次開唱，特別為歌迷準備多組精彩串燒，包括深受喜愛的費玉清組曲，還有致敬女性力量的天后嗨歌，還有結合電音DJ的動感國語金曲串燒，他邀請了男舞者與變裝皇后瑪麗安助陣，堪稱是視覺與聽覺的雙重升級。

