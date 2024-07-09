孫儷自認天選打工人 惹眾怒慘被譏酸

孫儷和老公鄧超常分享生活趣聞。（翻攝自孫儷微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕41歲中國女星孫儷靠著電視劇《後宮甄嬛傳》爆紅，經常和粉絲分享生活點滴，日前透露自己只要一化妝臉就不會出汗，被大家稱是「天選打工人」。

不料此話一出引來大批網友不滿，斥她一天賺得錢，比普通人一年都還要多，「她當然不應該怕熱。」

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孫儷5日分享現在這個高溫天裡，他們拍戲還穿秋天衣服，現場所有演員都汗流浹背，汗流得比眼淚流得還快，她看到對手演員，開機5秒就開始暴汗，汗是直接往下滴，不過她卻沒有，不少人好奇問：「妳不熱嗎？怎麼臉上一點汗都沒有？」

被這麼一問，孫儷解釋：「只要一化妝，臉上毛孔就開始懂了要工作了，就算我渾身濕透，臉上是一滴汗都沒有的。」並說她平常不化妝做運動時，卻是連眼皮，眉毛都在出汗，所以身邊的人都一致認為她是「天選打工人」。

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沒想到孫儷的說法引發許多網友不認同，猛酸「你一天賺得比普通人一年都多，換誰都能不怕熱」、「前面的分享都沒毛病，最後一句天選打工人惹眾怒了」、「這種職業算是打工嗎？」、「辛苦了，天選打工人」。

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