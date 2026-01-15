自由電子報
娛樂 日韓

韓劇驚見台灣人！竟是跨國販毒集團首腦 連玄彬都找他合作

韓劇驚見台灣人！竟是跨國販毒集團首腦 連玄彬都找他合作玄彬在《韓國製造》前往越南，交易毒品的對象設定為台灣人。（翻攝自Disney+）
☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《韓國製造》本週播出首季大結局，玄彬、鄭雨盛不僅在監獄內大打出手，玄彬還怒嗆對方「你永遠都贏不了我，你是個蠢豬」，鄭雨盛則坦言是故意挑釁玄彬，幫助對方入戲，導演禹民鎬傻眼直呼「不像在看武打片，簡直是在求生」。另外，在大結局當中，玄彬飾演的白冀兌前往越南，盼能與台裔美國人「張傑森」合作，從中取得毒品原料，因為他是掌握台灣冰毒原料的走私出口管道，台灣人的設定也引發關注。

玄彬（右）、鄭雨盛在《韓國製造》中有精彩對手戲。（Disney+提供）玄彬（右）、鄭雨盛在《韓國製造》中有精彩對手戲。（Disney+提供）

最新劇情中，大毒梟玄彬以政府官員身分當作保護罩，將正義的檢察官鄭雨盛抓來處以私刑之後，對方竟迅速反制並買通自己的手下，意圖將他緝捕歸案。兩人在監獄內也終於難忍先前沉痾已久的怒氣，與對方大打出手。提到這場打鬥戲，玄彬、鄭雨盛都強調要絕對「真實」，甚至會加入一些不體面的動作，像是扯領帶、推擠彼此撞牆，讓鄭雨盛拍到後來都不得不形容自己是「對真相有著野獸般偏執的瘋子」。

鄭雨盛日前在訪問提到，他為了讓玄彬的角色感到不安，經常在現場故意不按排理出牌。例如即興改變語氣、無預警加入動作或冷笑，甚至突然開始唱歌揶揄，都是為了要成功激怒玄彬。玄彬則採用沉默、低頭的表情表達憤怒，會故意咬緊牙關、急促呼吸，「我想呈現一個菁英男人被逼到絕境，瀕臨崩潰的樣貌」，讓鄭雨盛也不得不稱讚：「這就是跟老手合作的樂趣，你丟一個球過去，他不僅接得住，還會用更刁鑽的角度回擊你。」

鄭雨盛在《韓國製造》戴眼鏡，帥氣十足。（Disney+提供）鄭雨盛在《韓國製造》戴眼鏡，帥氣十足。（Disney+提供）

在最後一幕玄彬終於成功上位，預示著第二季絕對會更精彩，他一邊抽菸一邊回頭凝視的霸氣眼神更讓網友直呼越壞越帥。

雖然兩人在戲裡互嗆、鬥毆，但戲外是多年好友，玄彬更自爆出道前就喜歡看鄭雨盛的影劇，一直以他為目標，沒想到有一天能夠演宿敵，「看著前輩的臉要展現出充滿算計與威脅的眼神，其實很有挑戰性」。鄭雨盛在旁則以一種「前輩的驕傲」看著玄彬，稱讚玄彬對藝術的態度讓他感到非常欣慰與自豪。

玄彬在《韓國製造》首演雙面大毒梟。（Disney+提供）玄彬在《韓國製造》首演雙面大毒梟。（Disney+提供）

玄彬在《韓國製造》首演雙面大毒梟，在第一季大結局中他彷彿已經毫無人性，不僅背後有總統親信作為靠山，更順利爬上看似夢寐以求的中央情報部局長之位，而昔日的同事列隊對自己鞠躬鼓掌，就連曾經試圖暗害他的課長也不得不屈服為他點菸，然而已經被他擊敗的鄭雨盛是否會就此罷手、貪婪的日本黑幫會不會放過他？而當玄彬與黑幫首領之女前往越南，向台灣供應商交易毒品時，竟又在一場爆炸中巧遇在越南執行任務的弟弟禹棹奐；得知哥哥竟然是大毒梟，也讓兄弟之間的關係劇烈生變。玄彬是否能夠在四面楚歌的狀態下，鞏固自己的權勢帝國？《韓國製造》於Disney+上架。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

