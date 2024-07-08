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娛樂 最新消息

唐綺陽拍戲「吃真的」8hr狂嗑 邵雨薇遭跟蹤拔腿就跑

〔記者李紹綾、實習記者謝函穎／台北報導〕唐綺陽、邵雨薇、曾博恩、黃河、李沐、初孟軒、雷嘉汭、盧以恩、竺定誼、黃珮琪、黃冠智、林葦妮，今（8日）出席CATCHPLAY+短影音影集《都市懼集》首映會，唐綺陽劇中飾演美食評論家，她笑說拍攝進食戲都是「吃真的」，且吃了8小時，最後還打包，直呼：「演戲真的很不容易。」

唐綺陽（右）和黃河在劇中有精采對手戲。（資料照，CATCHPLAY+提供）

黃河（記者王文麟攝）

唐綺陽劇中和飾演五星主廚的黃河對戲，憶及拍攝當天就在餐廳內，食物都是現煮端上桌，工作人員擔心她吃太撐，特別拿垃圾袋給她，結果拍完後她才問：「這要幹嘛？」工作人員驚訝說：「老師剛剛該不會都吃掉了？」她超傻眼說：「都吞進去了啊！」原來垃圾袋是要讓她吐掉口中的食物使用，「但我都真吃！而且還打包呢！」黃河提到，唐綺陽面對鏡頭專業講評美食的模樣，真的非常有說服力，「我以觀眾的角度來看，就完全被她演技所說服，很想去吃吃看看。」

曾博恩（記者王文麟攝）

曾博恩劇中飾演公司主管，不斷收到下屬惡作劇的「驚喜」，被問及現實中是否收過奇怪的禮物？他透露公司的確收過一個神祕物品，放在展示櫃後公司竟接二連三發生狀況，「收到後公司就出大事，我們馬上就處理掉，那樣東西感覺是陪伴某人很久的物品，感覺就很怪。」邵雨薇劇中詮釋被跟蹤的獨居女子，問及現實生活中是否遇過類似經驗，她透露曾在地下街疑似遇到跟蹤狂，驚覺後方有人靠近，且忽慢忽快，感到不對勁後拔腿跑向出口跳上計程車，沒想到跟蹤狂竟追到後方猛拍車窗，「我趕快跟司機說快開走我不認識他」，讓她心有餘悸。

邵雨薇（記者王文麟攝）

雷嘉汭（記者王文麟攝）

談及靈異事件，初孟軒隨身會攜帶護身符，他高中時期遇到不可解釋的現象，曾看見桌上的雞塊莫名其妙站起來轉兩圈，讓他和同學立刻跳到教室後面，他笑說「後來覺得肚子太餓還是吃掉了。」雷嘉汭劇中長期住在青年旅館，她分享在4、5年前剛上台北曾住過北車附近一晚2、300元的上下舖青年旅館，當時睡在上舖，「我睡完那天再也不敢去！」因為她半夜睡到一半驚覺得有人在拉她頭髮，但她醒來轉頭看卻發現沒有人在拉她頭髮，也沒有卡到任何東西，至今仍是不知道原因。

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