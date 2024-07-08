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娛樂 最新消息

「阿彌陀佛姐」車禍骨折 博恩傳訊關心「她很開心」理由曝光

曾博恩（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕百萬網紅曾博恩今（8日）出席CATCHPLAY+短影音影集《都市懼集》首映會，他劇中飾演一位自以為是的主管，自認現實生活中的自己很搞笑，「所以我沒有（跟角色一樣）。」先前在雙北著名的「阿彌陀佛姐」出車禍，博恩立刻私訊關心對方，「她請我不要擔心，還說她很開心，出了這個車禍算是她的重業輕報，原本可能要下地獄，但居然只有骨折。」

阿彌陀佛姐（資料照，記者王冠仁攝）

曾博恩前陣子拍影片訪問阿彌陀佛姐，兩人相談甚歡，還相約騎腳踏車去樂華夜市唱「阿彌陀佛」，然而上月27日，阿彌陀佛姐在永和中正橋被機車撞飛，左手腕骨折、身體多處挫傷，撞飛當下阿彌陀佛姐依舊保持虔誠的心，嘴裡還唸著：「阿彌陀佛！阿彌陀佛！」

曾博恩（記者王文麟攝）

得知阿彌陀佛姐出車禍消息，曾博恩立刻訊息關心，他說：「她要我不要擔心，如果可以的話，去幫她宣揚阿彌陀佛，她非常非常感恩，然後因為這件事情上新聞，她的綽號又是『阿彌陀佛姐』，能藉此讓更多人看到阿彌陀佛，所以這件事情對她來講，是一件非常好的事情。」

曾博恩（記者王文麟攝）

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