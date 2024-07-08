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不忍了！63歲林淑容躲10年復出 孔鏘親揭真面目

林淑容復出舉辦《2024昨夜星辰世界巡迴演唱會》。（媒體棧提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林淑容相隔12年，終於要在台灣舉辦大型個人演唱會，今天（8日）在記者會上與主持人康康一起合唱經典名曲《無言的結局》，康康去年也在高流辦個人演唱會，當時與嘉賓彭佳慧合唱《無言的結局》，他開玩笑說：「早知道淑容姐要復出，我就不請彭佳慧了。」

林淑容（左）與康康對唱。（媒體棧提供）

63歲的林淑容身材依舊維持得很好，她坦言對自己要求很高，之前每天都上健身房，後來因為疫情關係停擺，現在因為要開演唱會，需要體力和肺活量，會繼續去健身房運動，這次的造型她表示會有新的突破，該露的地方都會露，希望在台上能夠美美的。

被問到神隱多年，很多傳言指她得了癌症，朋友都找不到她，林淑容解釋背後原因是為了療情傷，林淑容大方表示：「因為我個性比較傳統，認定交往9年多的男友就是終身的伴侶，後來我覺得他不適合當作結婚的對象，還是果斷一點離開他，所以我就去躲起來了。」

這一休息就休息了十年，但這段時間讓她感覺很放鬆，也能夠好好陪伴家人，只是還是很想念舞台，看到人家在舞台上唱歌，都很想衝上去，所以自然而然地就復出了。

圈內好友羅時豐、《昨夜星辰》的作曲人張勇強與孔鏘也特別拍了VCR，羅時豐和林淑容是「無言CP」，他提到自己毛還沒長齊就認識林淑容了，林淑容就像是他的再生父母；張勇強則認為林淑容是一個很單純真誠的人，他新婚去環島旅行時，無論走到哪裡都聽到《昨夜星辰》，由此可見當年林淑容走紅的程度。

林淑容復出舉辦《2024昨夜星辰世界巡迴演唱會》。（媒體棧提供）

孔鏘則透露《無言的結局》他閉著眼睛都可以倒著彈，但是自從跟林淑容合作過一次海外的慈善晚會後，就害怕到再也不彈，原來當年的募款晚會，只要捐五百塊美金，就可以跟林淑容合唱《無言的結局》，那一晚孔鏘大概彈了三、四十遍，讓他連續三、四天的晚上，腦袋裡完全是洗不掉的旋律，回台灣十幾個鐘頭的飛機上也無法好好休息，到家一個月之後，那首歌還一直在他的腦海裡，所以現在哪位歌手要唱《無言的結局》，他都堅決說「NO，不彈」。

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