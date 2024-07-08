這個金智媛怪怪的！ 黃偉晉10年前舊照翻出網驚：神還原

黃偉晉（左）神還原金智媛在《繼承者們》的造型。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「五堅情」成員黃偉晉個性直率、說話犀利，身受粉絲喜愛。日前他一張10年前的舊照被網友翻出，只見他戴著一頭假髮，神還原了韓國女星金智媛容貌，網友看到全都笑暈。

黃偉晉的「劉瑞秋」扮相意外美麗。（翻攝自臉書）

10年前黃偉晉為了慶祝追蹤人數破4萬，慷慨放上裝扮成金智媛的照片。黃偉晉模仿的是當時金智媛在《繼承者們》的造型，他戴上長假髮，還刻意梳了齊瀏海，神還原了髮型，接著模仿起金智媛的表情，拍下照片，當時的配文寫著：「沒想到偉晉飾演的劉瑞秋，讓大家這麼喜歡，小幫手為滿足大家貢獻一張」還曾引起網路上熱烈討論。

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10年後這張照片又被挖出來，網友看到了之後笑說：「我真的不管看幾次都笑超開心」、「回憶欸！想看偉晉現在的反應」、「偉晉會不會太正？」

「五堅情」成員黃偉晉。（翻攝自臉書）

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