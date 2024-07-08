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娛樂 日韓

少女時代合體了！「這4人」全凍齡 甜美臉蛋被讚爆

少女時代秀英（左起）、潤娥、Tiffany、俞利再度合體聚會。（翻攝自Instagram@yoona__lim）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓二代女團少女時代（소녀시대）奠定了K-Pop女團偶像的形象，至今仍是許多人致敬、翻跳舞蹈的前輩。而5月30日剛過生日的成員潤娥（윤아），今（8）突然貼出與少女時代成員俞利（유리）、秀英（수영）、Tiffany等人團聚的合照，凍齡模樣美翻眾人。

少女時代秀英（左起）、潤娥、Tiffany、俞利甜美臉蛋和身材根本沒變。（翻攝自Instagram@yoona__lim）

潤娥貼出因為慶生而和少女時代團員團聚的照片，可見潤娥、秀英、俞利、Tiffany四人穿著便服，仍無法掩蓋其4人窈窕好身材，甜美臉蛋更是不用說，與之出道模樣並無差異，而是多了些成熟氣質，甜美模樣「超凍齡」。

SONE十分期待少女時代再度以完全體回歸樂壇。（翻攝自Instagram@yoona__lim）

潤娥貼出照片短短兩小時就吸引超過32萬人按讚朝聖，瘋狂讚嘆四人超高顏值，還有更多SONE（少女時代粉絲名）希望少女時代能快點再度合體回歸樂壇。

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