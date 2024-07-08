作家H再對珮甄開戰 女方狠嗆「扮演受害者」籲停止無謂行為

作家H（右）去年曾經和陳珮甄舉辦婚禮。）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「作家H」陳鴻儀去年12月向前女友陳珮甄求婚成功，未料婚禮舉行才一個多月，兩人就拋出分手震撼彈，接著便在社群平台上隔空互撕。很多人都以為這件事已經落幕，沒想到今（8）日H又發文表示祝陳珮甄家人生日快樂，陳珮甄忍無可忍，認為H是扮演受害者姿態，實際上卻打擾了她的生活，故發出長文反擊。

陳珮甄已經受不了H無謂的行為。（翻攝自臉書）

陳珮甄在文中表示，她早就替家人準備好迪士尼樂園慶生旅行，目前也快樂進行中，但得知H的舉動後，她只覺得疲憊，並且說重話希望「不要再消費我們母女」。珮甄希望H停止抹黑，因為H曾帶給家人許多陰影，例如因心情不好開車時發洩造成家人尖叫、對家人冷暴力之後回家又發溫馨文，同時禁止珮甄在社群上發表言論，或要求珮甄修文、撤文，讓她心冷：「你到底想利用我們把自己的人設美好到什麼程度」。

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H先貼文祝福珮甄家人生日，後又刪文。（翻攝自臉書）

為了彌補過去曾經對家人造成的傷害，珮甄表示已經累到不成人型，目的只求生活回歸平靜，沒想到惡夢再啟，珮甄怒吼：「不要再扮演受害者了好嗎？請停止消費我們母女」。事後網友告知珮甄，H已經將生日祝福文刪除，珮甄表示:「希望今後這位先生可以停止無謂的行為，彼此真心祝福，而不是持續攻擊他人」。

【珮甄全文】

在孩子八歲生日這天，我提早半年為函準備的迪士尼樂園慶生旅行，正快快樂樂地進行中。

但網友截圖給我的一些資訊，讓我覺得很疲倦——我想應該在這天把話說明清楚，

請對方不要再消費我們母女。 ​

不必抹黑我會跟小孩說你的壞話，你自己在小孩心中留下多少陰影？

去露營完在高速公路上只因為自己沒看導航錯過交流道，覺得我講話口氣不好，就狂踩油門逼近前車後再重踩煞車數次，讓小孩在後座尖叫，她到現在都還會說好害怕。 ​

更不要提我後來才知道你連汽車駕照都已經被吊銷！還敢無照駕駛！

然後回家立刻發一篇溫馨的家庭文？ ​

邀請你與我朋友帶孩子一起去高雄搭船遊港，只因為我說話又讓你覺得被刺傷，回程一路冷暴力讓孩子不知所措，然後回家又發溫馨家庭文？ ​

禁止我在臉書上的言論，還要我修文撤文只能說你對我們多好我有多愛你。 ​

你到底想利用我們母女把自己的人設美好到什麼程度？ ​

更不要提你在家裡當著小孩的面對我吼，幾次東西收了甩門就要走，還要我在門口攔你求你，你情緒上來時在意過小孩的感受嗎？ ​

小孩不是可愛的貓狗，買玩具逗弄哄哄就可以。你懂什麼叫做顧全孩子的身心嗎？ ​

為了彌補你對我們家造成的傷害，我已經累到不成人形，必須堅強硬ㄍㄧㄣ。 ​

我不想再多說是因為我只想讓生活回歸平靜。但真的夠了，不要再扮演受害者了好嗎？ ​

請停止消費我們母女！

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更新：

網友告知對方再次刪文了，如同他農曆年間做過的事情一樣，

傷害我名譽後，又把文章消除掉。希望今後這位先生可以停止無謂的行為，

彼此真心祝福，而不是持續攻擊他人。

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