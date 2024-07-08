晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

作家H再對珮甄開戰 女方狠嗆「扮演受害者」籲停止無謂行為

作家H（右）去年曾經和陳珮甄舉辦婚禮。）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「作家H」陳鴻儀去年12月向前女友陳珮甄求婚成功，未料婚禮舉行才一個多月，兩人就拋出分手震撼彈，接著便在社群平台上隔空互撕。很多人都以為這件事已經落幕，沒想到今（8）日H又發文表示祝陳珮甄家人生日快樂，陳珮甄忍無可忍，認為H是扮演受害者姿態，實際上卻打擾了她的生活，故發出長文反擊。

陳珮甄已經受不了H無謂的行為。（翻攝自臉書）

陳珮甄在文中表示，她早就替家人準備好迪士尼樂園慶生旅行，目前也快樂進行中，但得知H的舉動後，她只覺得疲憊，並且說重話希望「不要再消費我們母女」。珮甄希望H停止抹黑，因為H曾帶給家人許多陰影，例如因心情不好開車時發洩造成家人尖叫、對家人冷暴力之後回家又發溫馨文，同時禁止珮甄在社群上發表言論，或要求珮甄修文、撤文，讓她心冷：「你到底想利用我們把自己的人設美好到什麼程度」。

H先貼文祝福珮甄家人生日，後又刪文。（翻攝自臉書）

為了彌補過去曾經對家人造成的傷害，珮甄表示已經累到不成人型，目的只求生活回歸平靜，沒想到惡夢再啟，珮甄怒吼：「不要再扮演受害者了好嗎？請停止消費我們母女」。事後網友告知珮甄，H已經將生日祝福文刪除，珮甄表示:「希望今後這位先生可以停止無謂的行為，彼此真心祝福，而不是持續攻擊他人」。

【珮甄全文】

在孩子八歲生日這天，我提早半年為函準備的迪士尼樂園慶生旅行，正快快樂樂地進行中。
但網友截圖給我的一些資訊，讓我覺得很疲倦——我想應該在這天把話說明清楚，
請對方不要再消費我們母女。 ​

不必抹黑我會跟小孩說你的壞話，你自己在小孩心中留下多少陰影？
去露營完在高速公路上只因為自己沒看導航錯過交流道，覺得我講話口氣不好，就狂踩油門逼近前車後再重踩煞車數次，讓小孩在後座尖叫，她到現在都還會說好害怕。 ​

更不要提我後來才知道你連汽車駕照都已經被吊銷！還敢無照駕駛！
然後回家立刻發一篇溫馨的家庭文？ ​

邀請你與我朋友帶孩子一起去高雄搭船遊港，只因為我說話又讓你覺得被刺傷，回程一路冷暴力讓孩子不知所措，然後回家又發溫馨家庭文？ ​

禁止我在臉書上的言論，還要我修文撤文只能說你對我們多好我有多愛你。 ​

你到底想利用我們母女把自己的人設美好到什麼程度？ ​

更不要提你在家裡當著小孩的面對我吼，幾次東西收了甩門就要走，還要我在門口攔你求你，你情緒上來時在意過小孩的感受嗎？ ​

小孩不是可愛的貓狗，買玩具逗弄哄哄就可以。你懂什麼叫做顧全孩子的身心嗎？ ​

為了彌補你對我們家造成的傷害，我已經累到不成人形，必須堅強硬ㄍㄧㄣ。 ​

我不想再多說是因為我只想讓生活回歸平靜。但真的夠了，不要再扮演受害者了好嗎？ ​

請停止消費我們母女！
—————————

更新：
網友告知對方再次刪文了，如同他農曆年間做過的事情一樣，
傷害我名譽後，又把文章消除掉。希望今後這位先生可以停止無謂的行為，
彼此真心祝福，而不是持續攻擊他人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中