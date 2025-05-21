讓世界看見台灣！ 女戰神紐約同框恩師有亮點

張雅琴人在紐約，喜曝同框恩師、漢學專家黎安友。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕美國哥倫比亞大學東亞研究所（WEAI）與台灣哥大校友會去年7月舉行首屆「哥倫比亞論壇」，邀請孔邁隆（Myron Cohen）、黎安友（Andrew Nathan）及其他校友針對文化認同、民主、科技與人工智慧（AI）革命進行對談，特別的是，這場論壇由電視圈鼎鼎大名的女戰神、年代新聞台《年代晚報》當家主播張雅琴擔任主持人，傳為佳話。

去年7月在台舉辦首屆「哥倫比亞論壇」，張雅琴（右）開心見到黎安友。（張雅琴提供）

透過臉書介紹黎安友前方的皮塔餅。（翻攝自張雅琴臉書）

張雅琴近2周暫卸新聞播報，目前人在紐約將出席女兒珍妮花就讀哥倫比亞大學國際關係研究所畢業典禮，台北時間20日晚間，她興奮在臉書曬出同框恩師、漢學專家黎安友，讚嘆老師在哥大已54年，女戰神也想起黎安友去年和副總統蕭美琴參加那場哥大論壇，推崇哥大台校友會很棒，讓世界看見台灣。

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她開心在紐約當觀光客。（翻攝自張雅琴臉書）

見到黎安友，張雅琴開心不已，老公和女兒也前來用餐，她說 :「算是家庭聚會，話題東南西北都聊。」並分享用餐的黎巴嫩餐廳，「光是特製的pita（皮塔餅，又稱阿拉伯薄麵包或口袋餅，是一種圓形口袋狀麵食，廣泛流行於希臘、土耳其、巴爾幹半島、地中海東部地區），配合不同的醬就很棒。」

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