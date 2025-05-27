江坤俊去年爆不倫 社群公開報案單：不是我

乳房外科醫師江坤俊去年被爆與護理師發生不倫戀。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕乳房外科醫師江坤俊去年被爆與護理師發生不倫戀，事後與妻子劉藺秦聯合發布聲明否認此事，今年也轉往其他醫院看診。不倫戀爆發後，江坤俊已大幅減少上節目，多透過社群平台與粉絲互動。今（27）日江坤俊緊急在社群公開一張報案單，態度嚴肅。

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江坤俊今日緊急在社群曬出報案單。（翻攝自臉書）

江坤俊指出「緊急通知 請大家告訴大家 我沒有代言磷蝦油 也沒有代言瘦身粉」。江坤俊指出近日網路上大量流傳假廣告，他不希望有人因為相信他而買到假商品，造成既損失金錢又傷害身體。江坤俊也說「雖然之前已經澄清2次了，但還是有人上當，再重申一次，目前我只有自己開發的商品能精露，今日正式報案」。

江坤俊多次透過社群強調抖音上的商品並非他代言。（翻攝自臉書）

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江坤俊日前就已經透過社群強調「抖音上賣的南極磷蝦油和我沒有關係 請大家告訴大家 瘦身粉也和我沒有關係」。去年江坤俊不倫醜聞爆發後，手上的7個代言全數切割下架，近日網路又出現「江坤俊代言」商品，雖然經過多次提醒，但仍然不斷有人上當，忍無可忍的江坤俊才曬出報案單，證明自己嚴肅處理。

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