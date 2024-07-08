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娛樂 電視

32歲啦啦隊女神遭酸「可退休」 短今再被嗆「老」：去做醫美

啦啦隊女神短今才剛在節目中被男觀眾嗆「可以退休」。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年32歲的啦啦隊女神短今日前登上「小S」徐熙娣的節目《小姐不熙娣》才被男觀眾嗆「可以退休」，沒想到，近日她又遭到酸民嗆說「很老」，應該去做醫美，讓她高EQ截圖，並正能量回覆酸民。

短今被網友嗆很老該去做醫美，但她高EQ發現該酸民誰都嗆，她就「放心了」。（翻攝自Threads@sammie_923）

短今貼出一個酸民留言說道：「短斤（今）看起來很老，醫美去做一下好不好」，而該網友還有其他留言嗆女藝人：「何美臉也太僵了吧，阿凡達」、「張琳是牙齦怪！」等攻擊字眼，短今發文表示：「本來看到留言，馬上拿起鏡子看看哪裡需要調整，後來看到他在其他影片的留言，我就放心了！」，短今更正能量直呼「我真漂亮」，相當高EQ。

短今貼出限實動態向粉絲解釋男觀眾開玩笑說「可以退休」只是節目效果，不要太認真看待。（翻攝自Threads@sammie_923）

而對於在錄影時遭到男觀眾開玩笑說「可以退休」，短今也貼出文章回應：「關於節目上的男觀眾發言，希望大家不要上升到人身攻擊，只是『節目效果』而已！」；對此，短今也以自己舉例：「就像我說去死～也不是真的希望大家去死，就當作好笑的餘興節目笑笑就好囉！」

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