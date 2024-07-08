蕭雅全認對陳慕義不爽 深夜發文否認指控

蕭雅全執導《老狐狸》在第26屆台北電影獎勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇，共5獎成本屆大贏家。（記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第26屆台北電影獎6日舉行頒獎典禮，導演蕭雅全執導《老狐狸》勇奪最佳劇情長片、導演、攝影、造型設計、編劇共5大獎成為本屆大贏家，同片入圍的陳慕義台上發言表示得了一堆獎，但男配角也沒有，蠻奇怪的，對此，蕭雅全也做出回應。

蕭雅全7日晚間在臉書點名陳慕義並澄清說，他沒有不感謝演員，「事情有個分寸，電影是全體合作構成，就像金馬你我致詞時，異口同聲所說，是幕前幕後，很多人的貢獻。」

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接著蕭雅全說，他在不同場合說過很多次：「享受比賽，但不當真。」強調把比賽當真會有一種風險，就是把肯定自己的權利，交到別人手裡，這話他表示也跟陳慕義說過：「肯定自己的權力，要握在自己手裡。」

蕭雅全說，雖然他對陳慕義發文不爽，他還是喜歡陳慕義當晚與大家一起上台並說想說的話，「我是言論自由者，這句話我當面對你說過多次。」

最後，蕭雅全表示選擇陳慕義扮演謝老闆，是因為他的才華，而非其他，「我不審判任何人的性向，宗教，政治信仰，這是我對你引用歐威爾話的回應。」

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