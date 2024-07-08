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娛樂 最新消息

江坤俊性騷鄭凱云證據確鑿 拆夥內幕曝光

江坤俊（左）再爆性騷擾TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕外科名醫江坤俊身兼作家、主持人、網紅等身分，近日爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾搭擋TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云，今（8）日一早，資深媒體人莎莉夫人怒嗆聲：「TVBS電視台到現在還沒有要切割性騷外遇的江坤俊。」

莎莉夫人不忍鄭凱云被性騷，驚抖4年前內幕：「事件發生在2020年，TVBS經紀公司決定力捧江坤俊，從節目固定來賓一躍成為節目主持人，並把他打造成外科權威、暖心愛家醫師、女性健康守護者。」

她接著說，當時性騷擾證據確鑿，江坤俊從原本的一口否認「全是誤會」，到後來接受公司勸說，寫下親筆簽名的道歉信給鄭凱云，「既然鄭凱云要道歉，就給她一封親筆簽名道歉函，不能同台主持，就拆夥，江坤俊主持2集、鄭凱云主持2集，在不同時段播出。」

「江坤俊是真心道歉嗎？當然不是，這是電視台跟他的交換條件，只要江坤俊親筆簽名道歉，電視台保證留下他繼續主持，一切經紀約照常屢行」，莎莉夫人說。

莎莉夫人臉書全文

TVBS電視台到現在還沒有要切割性騷外遇的江坤俊，它要繼續和這樣的人站在一起，完全不在乎一家電視台的品牌形象，那麼，我就繼續寫我知道的4年前的事。
如所有媒體報導的內容，鄭凱云把當時的主持搭檔江坤俊發給她的文字示愛騷擾簡訊、對她身體不當觸碰的時間、地點 及 她怒斥對方後，對方依舊我行我素繼續吃豆腐的行逕，所有證據全提交給電視台高層主管，希望他們能為她主持公道，並期待公司審慎評估江先生是否還適合當公司宣傳門面。
鄭凱云要求，江坤俊必須為他的醜陋不當言行，造成她的身心陰影，向她鄭重道歉。
同時，原本是兩人共同搭擋主持的「健康2.0」節目，鄭凱云表明，無法和人品有問題的人同台，希望公司公正、公允做出定奪。
TVBS電視台及旗下的經紀公司高層，都知道這件事。因為這起性騷擾案件的兩造，都是被公司器重的人物。
鄭凱云在TVBS新聞台工作超過20年，由基層助理文字記者做起，一步一腳印，成為新聞台晨間及午間新聞主播。
她沒有背景，就是一般家庭出生的人。她在TVBS的每一步都是靠自己努力掙來的成果。
人到中年，鄭凱云轉型擔任健康節目主持人，她的工作合約也從TVBS新聞台員工變成TVBS經紀公司的一員。
事件發生的2020年，也是TVBS經紀公司決定力捧江坤俊，從節目固定來賓一躍成為節目主持人的關鍵年。
經紀公司把他打造成「外科權威」、「暖心愛家醫師」、「女性健康守護者」的商業IP.
確定人設的市場定位後，以他為中心，羅列出未來可能發展的商業模式，比方說：商品代言廣告（尤其是各類保健食品）、健康管理（健檢、減重）、開/團/購、自創品牌、出版品（出書寫暖心醫師救人救心的小故事；電影及電視劇中摻一腳，演暖男仁醫）…..
提告的是公司的老臣；
被告的是公司看好的金雞母。
證據確鑿的情況下，江「仁醫」從原本的一口否認「全是誤會」，到後來接受公司勸說，寫下親筆簽名的道歉信給鄭凱云。
江坤俊 性騷擾是千真萬確的罪行。
TVBS實在捨不得這隻金雞還沒完全下完金蛋，就因「這點小事」毀了未來每年可以帶來的上億收入。
於是，既然鄭凱云要道歉，就給她一封親筆簽名道歉函；不能同台主持，就拆夥。江坤俊主持2集、鄭凱云主持2集，在不同時段播出。
如此一來，安撫了受害者（妳要道歉，已經拿到江先生的親筆簽名道歉信；妳堅持不同台，電視台把你們拆夥了）、也保住了金雞母。
江坤俊是真心道歉嗎？當然不是，這是電視台跟他的交換條件。只要江坤俊親筆簽名道歉，電視台保證留下他繼續主持，一切經紀約照常屢行。
一旦傳出去，江坤俊人設崩毀，TVBS也賺不到錢。
想想一個性騷犯在節目上教導女性怎麼保養私處、乳房、更年期怎麼享受魚水之歡……不覺得他及這個節目還有這家電視台，把觀眾當儍子嗎？
性騷女性還好意思以「照顧女性健康」的形象大賺錢，TVBS明知他有多噁心、人品極差，還幫他一起騙觀眾。這4年多，你們也賺夠了，不要再騙人了。
鄭凱云如果是TVBS大股東王雪紅的女兒，我想問：
TVBS性平調查會，
你們還會讓性騷擾董事長女兒的噁心男，留在電視台嗎？
你們還會留下他、
把宣傳資源全砸在他身上，捧著他、營造「仁醫暖男」形象嗎？
還是，你們會開除他？
因為鄭凱云沒有背景，所以，你們可以做出這麼荒謬的決定。
TVBS跟江坤俊是一樣的噁心，難怪，成了TVBS的宣傳門面。
這種電視台擅長”提告”
壓制對它不利的真相。

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