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娛樂 電視

（專訪）極道千金宮美樂遇到異樣眼光 保險箱遭竊才意識「原來我家很危險」

〔記者李紹綾／專訪〕27歲的「棉花糖女孩」宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》飾演黑道大哥藍葦華的掌上明珠，戲外的她正是一位「極道千金」，堪稱是本色演出，因身分較特殊，她從小遭受同儕異樣眼光，後來才慢慢體認「家裡是家裡、我是我，是不一樣的個體。」

宮美樂談到，爸爸個性海派，喜歡找朋友到家中作客，她一開始不以為意，覺得找朋友來家裡玩是一件很棒的事，直到國小邀請要好的同學來家裡玩，同學看到她家裡外都是監視器、客廳拜關公、很多兄弟在喝酒、說話音量頗大，回家便和家人分享，結果有天同學的媽媽竟跟她說：「如果你們要玩，來我們家玩就好，因為妳家沒有那麼方便。」

宮美樂。（記者陳奕全攝）

雖然友情不受影響，但是宮美樂漸漸發現，只要來過她家的同學，對她都開始有一些隔閡，「後來再邀請他們來玩，意願都不太大，我開始會有一種『原來大家會怕』的感覺。」

宮美樂就讀國中時，每學期老師要做家訪，她都呈現自我放棄的狀態，還會跟老師說：「不用來，你不會想來做家訪的。」有次班導還是來了，家訪過程詢問了她的爸爸：「想聊一下妹妹在學校的狀況。」結果爸爸很阿莎力回：「讓她自己處理就好了，還有問題嗎？」嚇得老師拔腿就跑，宮美樂早已習慣，笑說：「這就是我爸的說話方式，可能對一般人來說，還是會有一些害怕。」

至於是否見過黑道喬事濺血的場面？宮美樂說：「應該算有，但沒有到很嚴重，雖然我爸爸是大哥，但是在我出生的時候就已經退休了，有時候底下發生事情，還是會叫來家裡喬事。」然而喬事的過程中，當意見不合時，難免會發生衝突，她說：「我說還好的原因是因為爸爸在家裡，就算喬到吵架，他們會節制，不敢大打出手，在我的印象當中，頂多就是玻璃杯ㄎㄠ頭，這種都不算太嚴重，不到出人命。」

宮美樂。（記者陳奕全攝）

最令宮美樂感到危險的是有次過年家裡遭竊，她說爸爸外出和朋友聚會，當時只有她和打掃阿姨在家，她在睡覺的時候，聽到房門外有聲音，「我看了一下監視器，發現客廳有人，但是我們家太常有人了，那時就沒想這麼多，我就繼續睡覺。」過沒多久，打掃阿姨狂敲房門，通知她家裡遭小偷，要快點打電話報警，她當下才意識到，「剛剛監視器看到的人是小偷」，同時也慶幸自己當時在睡覺，「萬一小偷知道家裡有人，其實更危險，打掃阿姨那時會這麼緊張害怕，是因為小偷是一群叔叔，他們都敢來偷保險箱了，那時候我才覺得『原來我家滿危險的』。」她不忘自嘲：「我意識到的時間都比較慢一點。」

宮美樂的家庭背景較特殊，她一開始不覺得怎麼樣，隨著歷經被異樣眼光對待、家中遭竊等事，得知大家不一定能接受，以致於後來的求學階段，只要同學聊到家庭狀況，她擔心再次被疏遠，都會含糊帶過，然而就算進入演藝圈，也是鮮少聊起這一塊，「可能這種事情，某方面還是會有一點點顧慮，因為不知道大家會怎麼看待這件事。」

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