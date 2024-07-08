BIGBANG太陽來台爽嗑平民美食 背景讓粉絲笑了：有夠台灣！

太陽分享自己離開台灣前的「最後一餐」，結果背景中出現的神明桌意外掀熱議。（圖翻攝自太陽IG）

黃筱薇／核稿編輯

太陽離開台灣前品嘗了大腸麵線和烤香腸。（圖翻攝自太陽IG）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓BIGBANG成員「太陽」週日（7日）閃電來台參加GQ潮流文化季，多次來台灣辦演唱會的他，過去受訪時就表示十分喜歡台灣美食。工作結束馬上就要回到韓國的太陽，透過社群分享自己離開台灣前的「最後一餐」，結果照片中的背景意外掀話題，不少粉絲直呼「有夠台灣」！

睽違1年半時間，太陽閃電來台參加潮流活動，讓粉絲暴動。7日下午結束工作後，太陽在IG發文分享自己與好友、同事在台灣享用美食的照片，只見太陽一行人光顧的店家並不是什麼知名餐廳，而是裝潢十分傳統簡單的小吃店，太陽手裡拿著一根烤香腸，桌上還有一碗麵線。太陽還特地幫食物拍特寫照，用英文寫下「Last meal before I leave（離開的最後一餐）。」

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引發網友熱議的是，太陽的照片背景赫然出現台灣人相當熟悉的神明桌，不少粉絲留言直呼「這感覺也太親切」、「這背景有夠台灣！」、「剛剛還以為是哪個路人家，結果一看是我家太陽寶貝」、「太道地了吧這神明桌！我以為我看錯」、「永裴好像是P上去的，太接地氣」、「我有種時空錯亂的感覺」。

有網友還神出太陽光顧的店，分別是位於台北市中正區泉州街的「正宗阿桑大腸麵線」和「黃家香腸」。

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