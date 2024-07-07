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娛樂 最新消息

陳漢典過氣了？現身逢甲夜市無人認出

陳漢典大方走在逢甲夜市，卻沒人認出。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳漢典以幽默、親民形象廣為人知，不過頗有知名度的他，近日卻拍片自爆人在逢甲夜市從頭到尾無人問津，路人反應令他忍不住笑了出來，直呼：「很會偽裝吧！」

陳漢典日前一身輕裝現身逢甲夜市，並不若一般明星外出會戴個墨鏡、口罩遮掩。只見鏡頭對著夜市車水馬龍的人潮拍了許久，零偽裝的他才慢慢從人潮中走向鏡頭，期間步伐自在，也沒被人認出，讓他自嘲從夜市頭走到尾，沒有一個人認出他，「怎麼樣？厲害吧！我很會偽裝吧！」 

陳漢典從夜市頭走的夜市尾都沒人認出，自嘲很會偽裝。（翻攝自IG）

對此，陳漢典還在文中幽默寫下：「處處留心皆學問，據說每個人看到的都不一樣。」網友也朝聖影片笑說「「笑死我」、「好心酸的感覺」、「我在肯定會把你攔下來 然後說臨檢～～～威」、「笑著笑著就哭了」、「很少看藝人短影音動用綠幕後製場景跟行人，大手筆很用心」不少粉絲也趕緊安慰，「要是能看見典哥一定去相認」、「如果我是路人一定認出來」、「那是因為我不在」。

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